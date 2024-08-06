شيرين في أول تسجيل صوتي بعد أزماتها -(فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي الذي أطلقته أخيراً وتم توثيقه في منصة “X”.

وقالت شيرين في التسجيل الصوتي: “جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي”.

وبدت شيرين من خلال التسجيل الصوتي في حالة نفسية مُطَمئنة لجمهورها، وانهالت عليها التعليقات التي كشفت عن تشوّق الجمهور لسماع صوتها، ومما جاء في التعليقات: “وحشتينا يا صوت مصر”، “وحشتينا إنتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول”.

من ناحية أخرى، كان الطبيب المعالِج لشيرين قد كشف في تصريحات عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد انتشار أخبار تفيد باضطراب وضعها الصحي وإلغاء حفلها في تركيا.

ونفى الطبيب كل ما تردّد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة شيرين، مؤكداً أنها بخير وحالتها الصحية والنفسية تتحسّن يوماً بعد يوم.