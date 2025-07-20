«شيفرة» حي الطفايلة الأردني: «أبو عبيدة» مؤثر … و«الحاضنة الشعبية» لاعب رغم الحظر

عمان- «القدس العربي»: احتشاد أبناء حي الطفايلة الأردني الشهير وسط حارتهم للتعبير عن «تجديد التضامن» مع أهالي قطاع غزة هو رسالة سياسية إضافية بامتياز لا بد من مراجعتها وقراءتها بعمق وتأمل سياسي يتجاوز «الرؤية الأمنية» فقط.

عدة اعتبارات حيوية تؤشر على الحاجة سياسياً لقراءة ما حصل في الشارع الأردني خلال الساعات القليلة الماضية التي أعقبت المداخلة الشهيرة للملثم «أبو عبيدة»، ليس فقط من جزئية قرار مئات المواطنين مجدداً ترديد «قسم دعم وإسناد المقاومة»، ولكن أيضاً -وهذا الأهم- من جزئية تبديد فكرة أن «حاضنة المقاومة» في المجتمع الأردني تقتصر فقط على «تنظيمات» تم حظرها مؤخراً، ولا يسمح لها بأي نشاط، مثل جمعية الإخوان المسلمين.

الأسبوع الماضي، رصد التلميح في تصريح رسمي لأبناء حي الطفايلة من نشطاء «جمع التبرعات» باعتبارهم جزءاً من منظومة «غير مرخصة» تجمع المال.

بعد ذلك، وفي أمسية السبت وبدون وجود أي أحزاب سياسية مرخصة أو محظورة، تجمع أهالي الحي في ردة فعل على خطاب أبو عبيدة، مع أداء علني لـ «يمين التضامن» وهو قسم بصوت مرتفع باسم الحي والأردنيين، يعلن البقاء في حالة تضامن مع غزة وأهلها مهما تطلب الأمر.

في الأثناء، يبرز الهتاف الاعتذاري النادر «يا غزة احنا آسفين. احنا كمان محاصرين»، ويقول نشطاء الحي الذي اشتهر بإرسال مساعدات لأهالي شمالي غزة بأن مساحة التضامن لا تحتاج عملياً لأي تعبيرات حزبية أو جماعات محظورة للحفاظ على رسالتها وزخمها، كما توحي بأن الإجراءات ضد جمع المال لا تعنيها.

في الأثناء، يتجمع مئات الأردنيين أيضاً في مدينة إربد شمالي البلاد وبدون الحصول على رخصة مسبقة للتجمهر بالشارع، ما يدلل على أن المواطن الأردني سيلجأ إلى «المناطقية» ولاحقاً «ألعشائرية» إن لزم الأمر؛ للتعبير عن مواقفه من حرب التجويع على غزة دون الحاجة إلى يافطات التنظيمات التي حظرت ولا حتى الملتقيات الوطنية التي ثبت أنها بلا قيمه حقيقية بدون الإسلاميين.

تلك رسالة مهمة جداً في المدلول السياسي، برزت السبت الماضي، وتفيد بأن مساحة الحاضنة الاجتماعية المناصرة للمقاومة يمكنها الانتقال من «المسار الحزبي» وحتى «الإخواني» إلى مسار المكونات والمحافظات وحتى العشائر، ليس من باب المناكفة للحكومة والسلطات، بل من زاوية تأثيرات استمرار «الجريمة الإسرائيلية» ووصولها إلى مناطق ليس من عادة الأردنيين الأخلاقية السكوت عنها.

قالها السياسي مروان الفاعوري، مبكراً لـ «القدس العربي»: الشعب الأردني في الخندق المقابل للجريمة من باب الحفاظ على الذات والبلد، ومن زاوية الإحساس الزاحف المتنامي بالمخاطر.

وقالها السياسي الدكتور ممدوح العبادي أيضاً، وكررها قبل يومين: «المعركة قادمة لا محالة ووشيكة بين الشعب الأردني واليمين الإسرائيلي» وعلى «دولتنا» أن تعيد خدمة العلم وتدرب وتسلح الشعب.

لذلك، المسيرات والوقفات التي رصدت مؤخراً «أقل زخماً» بعد حظر نشاطات جماعة الإسلام السياسي، لكن ولدت وظهرت بعد حرب التجويع في مساحات اجتماعية خاصة ليست ذات صلة بالأحزاب السياسية ولا بالمناطق التي كان المتظاهرون في عمان يتجمعون فيها بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلي في عمان.

والمقاربة التي يقترحها فاعوري وآخرون هنا، هي تلك التي تقول ضمناً بأن سبب الاحتقان وإسناد المقاومة وسط حواضن الأردنيين لا علاقة له بالتنظيمات، بل بالجريمة الإسرائيلية ذاتها، حيث لا ضمانات بأن لا تستهدف البشاعة الإسرائيلية الأردنيين ووطنهم لاحقاً.

وتلك «معزوفات» ظهرت في الواقع في هتافات وقفتي إربد وحي الطفايلة مساء السبت، خصوصاً عندما عاد الهتافون للعزف على وتر عبارة «الشعب يريد إسقاط وادي عربة» مع أن الجميع يعلم مسبقاً بأنها «ليست آيلة للسقوط» رغم أنها «غير فاعلة»، على حد وصف وزير الخارجية أيمن الصفدي، وآخرين.

وفي غضون ذلك، برز أن «التجويع» ضد أهل غزة يضرب بخشونة مخاوف الأردنيين وقلقهم؛ فقد تبنى مواطنون لا صلة لهم بالتيار الإسلامي، دعوات لمسيرات تنطلق من مدينة السلط وتتجه إلى غزة مشياً على الأقدام لتفكيك الحصار على أهل القطاع.

وتصدرت أيضاً دعوات للتجمهر مجدداً في ضاحية الرابية غربي العاصمة.

والأهم أن مستوى التفاعل على منصات الأردنيين المحلية مع دعوات «الإضراب العالمي» ضد التجويع قد يكون الأعلى قياساً بالشوارع العربية، فيما تصدر تصريحات وبيانات بالجملة تندد وتسعى للتحدي والمواجهة والاشتباك.

كل تلك التفاعلات تعني عملياً وبلهجة صريحة، أن كل الإجراءات التي اتخذت ضد بعض التنظيمات الإسلامية في البلاد قد لا تحدث تأثيراً عميقاً في معادلات الحاضنة الاجتماعية الأردنية للمقاومة وغزة، فحجم الاستجابات لنداء «أبو عبيدة» لا يستهان به. وميكروفونات البعد المناطقي والعشائري «صدحت» وبلهجة أخشن في الأزقة الشعبية بعد «إطفاء» ميكروفونات التيار الإسلامي، واستمرت البيانات المتشددة بالصدور والبروز رغم قرارات بطلان قانون نقابة المعلمين وتحقيقات «جمع أموال التبرعات».

الجريمة الإسرائيلية هي «المغذي» الأساسي للاحتقانات والتجمعات الخفيفة التي برزت في المساحة الشعبية الأردنية بعد «خطاب أبو عبيدة»، وإن رموز التوتير مع الإسلاميين ودعاة شيطنتهم «على موعد» مع رسائل من عمق البنية الاجتماعية والمناطقية الأردنية تقول إن «الإشكالية» ليست «التنظيمات المحظورة» بقدر ما هي «الجريمة الإسرائيلية» ذاتها، و»العجز العربي والأردني الرسمي» في وضع حد لها.

الأهم هو معرفة الفارق إذا ما واصلت إسرائيل حربها على شعوب المنطقة بين هتافات وتفاعلات قوى منظمة وأخرى «قد تنفلت» في ظل العجز و»غياب الرؤية».

رسائل السبت في المجتمع الأردني مثيرة ومهمة وفارقة، والأهم لا بد من قراءتها بحكمة وصبر وبدون تسرع وعبر تقنية تفكيك الشيفرة.