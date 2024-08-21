شيكاغو.. الشرطة الأمريكية تستخدم العنف لفض تظاهرة مؤيدة لغزة- (صور)

واشنطن: تدخلت قوات الشرطة الأمريكية بقسوة لفض تظاهرة داعمة لقطاع غزة استمرت يومين أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وطالبت التظاهرة الولايات المتحدة بوقف دعمها لإسرائيل، وبوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتدخلت الشرطة بقسوة ضد المحتجين وحصلت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الضرب والسحل، واعتقلت بعض المتظاهرين و3 صحافيين.

ولاقت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين ردود أفعال مستاءة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتزامن هذه التظاهرات مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو (شمال شرق) الولايات المتحدة، مساء الاثنين 19 أغسطس/ آب، حيث يسلط برنامج المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 الضوء على الدور المركزي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

(الأناضول)