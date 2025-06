شيكاغو.. سائق يقتحم بسيارته تجمعاً لمتضامنين مع المهاجرين- (فيديو)

إسطنبول: اقتحم سائق سيارة تجمعاً لناشطين كانوا يتظاهرون دعماً للمهاجرين غير النظاميين في مدينة شيكاغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فصدم إحدى المتظاهرات.

وذكرت صحيفة “شيكاغو صن تايمز”، الأربعاء، أن الحادث وقع في منطقة لوب، إحدى أكثر مناطق شيكاغو ازدحاماً، حيث تجمع آلاف الأشخاص دعماً للمهاجرين غير النظاميين، ونظّموا مسيرة في وسط المدينة.

وقال شهود عيان، وفق ما نقلت الصحيفة، إن سائقاً كان محاصراً بين مركبات الشرطة في شارع ستيت انطلق مسرعاً نحو حشد المتظاهرين على الرغم من أنه طُلب منه الانعطاف يمينًا إلى شارع مونرو للابتعاد عن الحشد.

New video shows a car plowing through protesters in downtown Chicago on Tuesday.

The footage captures the vehicle driving into a crowd, including pedestrians and a bicyclist. #LosAngeles #LosAngelesRiots #DonaldTrump #LAPD #LARiots #California #US #Breaking #LatestNews #riots pic.twitter.com/5lwMJcnUVx

