شيكاغو.. متظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة يقتحمون الحواجز الأمنية في محيط المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي- (صور وفيديوهات)

شيكاغو- “القدس العربي”: اقتحم متظاهرون متضامنون مع فلسطين الحواجز الأمنية الفاصلة في محيط ساحة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو للتعبير عن غضبهم من الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة والموقف غير الأخلاقي وغير الإنساني لإدارة بايدن- هاريس المتمثل بتقديم الدعم العسكري غير المشروط لمجرمي الحرب في إسرائيل.

وقام العشرات من المتظاهرين بإزالة العديد من الحواجز في حين تسلق العديد منهم بعض الحواجز.

وهز المتظاهرون بقوة حاجز الأمن على الحافة الجنوبية للحديقة رقم 578 – آخر نقطة في الحديقة قبل موقف السيارات المجاور لمركز “يونايتد” – وأزال بضع عشرات من المتظاهرين جزءًا من الحاجز.

وتمكن عشرات المتظاهرين من الدخول عبر الحاجز إلى الشارع في حين كانت الشرطة على الجانب الآخر من هذا الحاجز.

وطلب منظمو المسيرة من المتظاهرين الذين أزالوا الحواجز بالتوقف عن نشاطهم ومواصلة المسيرة.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو بمناسبة ترشيح كامالا هاريس، نائبة الرئيس، وقال الحزب الديمقراطي إن الليلة الأولى ستسلط الضوء على “قيادة وإرث” الرئيس جو بايدن، وسيختتمها خطاب للرئيس .

ومن المقرر أيضًا أن تلقي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016، والسيدة الأولى جيل بايدن كلمة الليلة.

وقد انطلقت المسيرة في الوقت الذي كان فيه الرئيس جو بايدن، الذي كان هدفًا لانتقادات شديدة من الجماعات المتضامنة مع فلسطين، بما في ذلك المشاركون في المسيرة، يتجول في مركز يونايتد الفارغ إلى حد كبير، حيث يُعقد المؤتمر. وكان من المقرر أن يلقي بايدن كلمة أمام الحزب في المساء.

وهتف المتظاهرون وسط قرع الطبول: “بايدن، لا يمكنك الاختباء. نتهمك بالإبادة الجماعية”. كما أطلقوا عليه لقب “جو الإبادة الجماعية” ووجهوا هتافات مماثلة لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال المتظاهرون إن خططهم لم تتغير منذ أن غادر بايدن السباق وبعد أن حشد الحزب دعمه لهاريس ، التي ستقبل رسميًا ترشيح الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع.

وقال النشطاء إنهم مستعدون لتضخيم رسالتهم التقدمية أمام كبار القادة الديمقراطيين في البلاد.

وقال حاتم أبو دية، المتحدث باسم التحالف من أجل المسيرة إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي، والذي يضم مئات المنظمات: “يتعين علينا أن نلعب دورنا في بطن الوحش لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل والوقوف مع فلسطين”.

DNC opens today to an urgent cry: No more bombs to Israel. This is no fringe demand. It has a huge base of support: thousands in the streets of Chicago, unions repping nearly half of all union members, uncommitted delegates repping 740k voters. My latest. https://t.co/ct1Pg8lhku

— Sarah Lazare (@sarahlazare) August 19, 2024