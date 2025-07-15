شيكلي ولجنة “المسخرة السياسية”: “المستشارة” فشلت في مكافحة الجريمة في الوسط العربي

أسرة التحرير

عن حق كبير، قررت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، أمس، عدم حضور الاستماع الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة عميحاي شيكلي قبل التنحية. يدور الحديث عن لجنة منفذة تحركها اعتبارات سياسية غريبة وفاسدة. إذا كانت الحكومة تقيم سيركاً سياسياً كبديل عن إجراء قانوني، فليس هناك ما يدعو المستشارة القانونية للمشاركة فيه كحاضرة، فتمنحه الشرعية.

السيرك تم بالفعل. بين المقاطع التي طرحت فيه، قد نعد تصريح شيكلي بأن “اللجنة معنية بالاستماع إلى موقف المستشارة القانونية”. وفي مسرحية تباكٍ أخرى، اتهمت اللجنة بهرب ميارا بفشل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وعرضت جر أرجلها في هذا الشأن كأحد الادعاءات ضد أدائها. لم هذا يعد تهكماً، هذه مسخرة تامة في الطريق إلى هدم الديمقراطية.

ما كان يمكن لميارا أن تكون أكثر دقة في البلاغ الذي نقلته إلى اللجنة: “إن إجراء إنهاء ولاية قانوني يتم بشكل سليم وبقلب مفتوح ونفس تواقة وفقاً للمبادئ التي وضعت بعد قضية بار أون – حبرون على أساس تقرير لجنة شمغار، هو ضمانة منع إساءة استخدام الحكومة لصلاحيات الإقالة”، كتبت. وإلا، على حد قولها، فسيكون ممكناً تنحية كل مستشار قانوني، يعمل أيضاً كمدع عام للدولة، بذرائع مختلفة لكن لاعتبارات غريبة؛ كأن يكون رداً على منع عمل غير قانوني أو تحقيق ضد عضو ائتلاف أو كجزء من “صفقة سياسية” لحفظ الحكومة. هذه الاحتمالات ليست افتراضية، كلها موجودة، وعلى رأسها: لا يمكن قطع محاولة التنحية غير القانونية عن إساءة استخدام القوة السياسية، وعن حقيقة أن من يريدون تنحيتها هي تلك المسؤولة عن تقديم رئيس الوزراء إلى المحاكمة.

في خطوة زعرنة، اتخذت الحكومة لنفسها سيطرة كاملة على إجراء التنحية، دون أي رقابة خارجية. وكتبت المستشارة تقول إنه “إذا كان ممكناً استبدال كل قاعدة بقاعدة مريحة أكثر، تتناسب والحاجة اللحظية للحكومة، في الزمن الحقيقي، فلا معنى حينئذ للقواعد وتحديدها. وحسب هذا النهج، لا وزن للكوابح والتوازنات على قوة الحكومة، وعلى قوتها غير الملجومة”. لشدة القلق، فإن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ، بقراره المعيب أول أمس، صادق على اجتماع لجنة شيكلي بدلاً من وضع حدود واضحة بين القانون والدوس عليه.

مئات الأشخاص بينهم محامون كثيرون، تظاهروا احتجاجاً على الخطوة. تمترس عشرات المؤيدين للمستشارة القانونية في مبنى وزارة العدل في القدس وأخلتهم الشرطة بالقوة. “نحن في قطار جبال يفقد الكوابح. ملزمون بالتوقف قبل الانهيار”، قال رئيس الدولة اسحق هرتسوغ قبل الاستماع. في ضوء منح سولبرغ الحكومة ضوءاً أخضر، ودعوة اللجنة إلى استماع آخر يوم الخميس، يبقى الجمهور خط الدفاع الأخير قبل الانهيار إلى الهوة.

هآرتس 15/7/2025