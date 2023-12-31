شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات “أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود”

بكين: أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه للأمة الأحد لمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات “أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل”.

شهد شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إذ كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد المشددة قبل عام.

لكن شي أكد أن الاقتصاد “تغلّب على العاصفة” في 2023 وبات “أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل”.

كما تأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في كانون الأول/ ديسمبر، ثالث شهر انكماش على التوالي.

وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ حوالي خمسة في المئة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ سنوات.

وصعّدت الصين ضغطها على تايوان هذا العام.

ويتصاعد التوتر فيما تستعد الجزيرة الديمقراطية لإجراء انتخابات في 13 كانون الثاني/ يناير يحتل الصدارة فيها المرشح المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، وفق الاستطلاعات.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن “الرئيس الصيني شي جينبينغ قال الأحد إن الصين سيعاد توحيدها بالتأكيد”.

وأفادت الوكالة نقلا عن شي قوله “جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية”.

(أ ف ب)