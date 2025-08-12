شي يدعو لأن تكون الصين والبرازيل نموذجا لدول الجنوب “للاعتماد على الذات”

بكين: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء إن “على جميع البلدان أن تتحد وتعارض بحزم النهج الأحادي والحمائية”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وسعى الرئيسان خلال الأشهر الماضية لتقديم بلديهما على أنهما من أشد المدافعين عن النهج التعددي في التجارة، في تباين حاد مع السياسة الحمائية التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم جمركية مشددة.

وأكد شي أن الصين “ستعمل مع البرازيل لتقديم نموذج للوحدة والاعتماد على الذات بين الدول الكبرى في الجنوب العالمي” و”العمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلا وكوكب أكثر استدامة”.

من جانبها، أصدرت الرئاسة البرازيلية بيانا جاء فيه أن الاتصال الهاتفي استمر حوالي ساعة، وبحث الرئيسان خلاله مجموعة من المواضيع من ضمنها الحرب في أوكرانيا ومكافحة التغير المناخي.

وتابع البيان أن الرئيسين “اتفقا على دور مجموعة العشرين ومجموعة بريكس في الدفاع عن التعددية”.

كما أن الرئيسين “تعهدا بتوسيع نطاق التعاون في قطاعات مثل الصحة والنفط والغاز والاقتصاد الرقمي والأقمار الصناعية”.

وجرى الاتصال بعدما أفاد لولا الأسبوع الماضي أنه يعتزم التحادث مع القادة في الهند والصين لبحث رد منسق على الرسوم الجمركية الأميركية المشددة.

(أ ف ب)