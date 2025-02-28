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شي يقول إن اقتصاد الصين “يواجه صعوبات عدة”

28 - فبراير - 2025

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بكين: أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة، بأن اقتصاد بلاده ما زال يواجه “صعوبات عدة” في مقال يُنشر هذا الأسبوع قبل اجتماع سياسي رئيسي في بكين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكتب شي في المقال الذي سيصدر في صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم “كيوشي”: “في الوقت الحاضر، تفاقم التأثير غير المؤاتي للتغيرات في البيئة الخارجية ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات”، وفق ما أوردت “شينخوا”.

وتابع: “في الوقت ذاته، لا بد من الإقرار بأن الأسس الاقتصادية الصينية تبقى متينة مع مزايا كثيرة وصمود كبير وإمكانات هائلة”.

وأكد أن “الظروف المؤاتية لنمو طويل الأمد والمسار الإيجابي بالإجمال لم يتبدلا”.

ويعقد البرلمان الصيني الأسبوع المقبل دورته السنوية ويتوقع المحللون أن يقر خلالها خططا لحماية الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا من الرسوم الجمركية الأمريكية وتهديدات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

(أ ف ب)

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