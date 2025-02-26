صائغ فلسطيني يدخل أحجارا من القدس في مجوهراته- (صور)

قضي الصائغ الفلسطيني إبراهيم حاج خليل ساعات في ورشته لتصنيع مجوهرات من الحجارة التي يجمعها من البلدة القديمة في القدس.

وعرف إبراهيم نفسه قائلا “أنا إبراهيم حاج خليل من القدس البلدة القديمة، صاحب مشروع ‘إيلياء‘ مخصص لصناعة المجوهرات اليدوية من الحجر إللي بيدل على تاريخنا وتاريخ البلد، كتير أسئلة بتجيني أنت منين بتجيب الحجر؟ هلا في كتير بيوت قديمة بتسقط منها أحجار، فأنا باخد الحجر بنفضه منيح من الوسخ والتراب وبنحته وبعمله كشكل إن الواحد يكون معاه قطعة من حجر القدس وين ما كان زي تصميم الخارطة أو تصميم معالم القدس أو تصاميم تانية”.

يجمع إبراهيم (27 عاما) بين حجارة البلدة القديمة والفضة لتصميم أقراط وقلائد وأساور.