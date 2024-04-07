إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار شمالي الضفة

تل أبيب: أصيب إسرائيليان، الأحد، في عملية إطلاق نار قرب بلدة النبي إلياس شمالي الضفة الغربية، وصفت جراح أحدهما بـ”الخطيرة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار تجاه حافلة قرب النبي إلياس”، شرقي قلقيلية.

وأفادت أن جراح أحد المصابين في الهجوم وُصفت بالخطيرة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تلاحق منفذ الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”: “ورد بلاغ عن إطلاق نار على شارع رقم 55 بالقرب من مفترق النبي إلياس”.

وأضاف: “تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، مزيد من التفاصيل لاحقا”.

يأتي ذلك بينما يصعد الجيش الإسرائيلي من عمليات الدهم والاعتقالات والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية، تزامنا مع حرب مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول )