صابرين: موجوعة على سوريا وخايفة من هذا الجيل الحالي

القاهرة – «القدس العربي»: قالت الفنانة المصرية صابرين، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة القاهرة والناس إنها عاشت في سوريا في طفولتها، ولها فيها ذكريات جميلة جدا.

وأضافت «لو كنت كملت حياتي في سوريا وكبرت مع الأحداث كان قلبي هيتقطع على اللي بيحصل، وكانت حياتي هتتحول لمداواة الأطفال وكبار السن».

وتابعت: «أنا عشت في سوريا طفولتي ولي فيها ذكريات جميلة، أكيد كان هيبقى عندي دور قوي جدا».

وأوضحت أنها تتألم لما حدث في سوريا قائلة: «أنا فنانة مصرية وسورية وموجوعة، خايفة يطلع جيل يشوف الدم على الموبايلات والسوشيال ميديا، ويتبلد إحساسه».