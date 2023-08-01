“صاحب القرد” الذي تحول إلى صحافي في مونديال السيدات يغضب المهنيين- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:،”كيف وصل مول القرد (صاحب القرد) إلى أستراليا؟”؟ و”من مكنه من الاعتماد ليكون صحافيا يواكب فعاليات كأس العالم لكرة القدم النسوية؟”، و”لماذا يتم اعتماد غير المهنيين لتغطية مثل هذه التظاهرة الكبرى؟”، هي مجمل الأسئلة القلقة التي طرحها مهنيون مغاربة في مجال الصحافة، وهم يتأملون صور شخص شهير على يوتيوب وفي منصات أخرى وعرف عنه لقب “مول القرد” أي صاحب القرد، وهو يتابع كـ “صحافي” مجريات كأس العالم لكرة القدم النسوية بكل من أستراليا ونيوزيلندا.

الموضوع ارتفع إلى مرتبة القضية، وهي كذلك بالفعل ما دام الصحافي المتخصص في الرياضة يجلس في مكتبه داخل جريدته أو موقعه الإلكتروني، ومن انتحل صفته يصول يجول في ملاعب كرة القدم ويمارس السياحة في أستراليا دون أن يكون لزيارته أي عائد مهني على المنتخب المغربي للسيدات المشارك في الدروة.

التدوينات لم تهدأ ولم تضعف أمام توالي اليوميات، بل زادت جرعة الغضب كلما بث “مول القرد” إحدى صوره من هناك، وكانت حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأكثر تفاعلا مع الموضوع، وكانت من أوائل من نبّهوا إلى حالة الانتحال هذه، وعادت لتؤكد في تدوينة حديثة أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تراسل الفيفا لسحب الاعتماد من منتحل الصفة المدعو (مول القرد).”

وأضافت في خبر يطمئن الرأي العام المهني، أن الفيفا اليوم “سحبت الاعتماد من (منتحل الصفة)، مبرزة أنها “أول خطوة للوقوف في وجه منتحلي صفة صحافي”.

قبل تدوينة سحب اعتماد منتحل صفة الصحافي، رد الموقع المتهم بتفويض “مول القرد” لتمثيله في مونديال السيدات، أن يكتب تدوينة يبرئ فيها ذمته من ذلك، مؤكدا أن ” الرحموني مدير الموقع المثير للجدل يتبرأ من (مول القرد) الذي انتحل صفة صحافي في مونديال السيدات بأستراليا”.

قبل أن يتبرأ الموقع المذكور من منتحل صفة الصحافي، كان ما كان من كتابات غاضبة ومستنكرة ومتهمة إياه بالإساءة للمشهد الإعلامي المغربي، بينما اختار إعلاميون لغة أخرى كما فعل رضوان الرمضاني، الذي نشر ما معناه بالدارجة المغربية “على طول السنة والأغلبية تسب الإعلام المغربي، وفي اليوم الذي ذهب فيه (الزميل مول القرد)” والمعنى ساخر هنا، “لتغطية مونديال السيدات، الكل قال لماذا لم يذهب الصحافيون”، وأضاف متسائلا بشكل استنكاري “إنكم تقولون أصلا ليس لدينا صحافة، إذا ليس فيها من حرج إذا ذهب (مول القرد).”

وبالنسبة للرمضاني فإن “مول القرد” وأصحاب عدد من الحاجات الأخرى، الشعب هو الذي صنعهم، مشيرا إلى أنه “فقط صوت الشعب الذي ذهب إلى أستراليا”.

لكن يبدو أن قرار سحب الاعتماد لم يعجب المعني بالأمر، ووفق تدوينة لحنان رحاب، فقد نشر “فيديو يسب فيه الصحافيين، بسبب سحب الفيفا اعتماده الذي حصل عليه في ظروف مشبوهة لتغطية مونديال استراليا للنساء، بعد مراسلة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية للفيفا، والتي توضح فيها انتحال هذا الشخص لصفة صحافي.”

وأكدت رحاب في التدوينة ذاتها، أن “ذلك الفيديو، والذي أورد فيه كذلك كلاما لشخص آخر يتلفظ بعبارات كلها سب وشتم للصحافيين، يجب أن يكون محط مساءلة ومتابعة قانونية، ويجب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حصوله على الاعتماد، ومن سهل له ذلك.”

أما “الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين”، فقد عممت بيانا تلقت “القدس العربي” نسخة منه، قالت إنها “وفية في الدفاع عن الحقوق والمكاسب والتصدي بكل قوة وحزم لمن يريد السطو عليها”، وأبرزت أنها تابعت “وما تزال، قضية الحالتين المشتبه في إخلالهما بشروط الاعتماد الصحيح والقانوني لحضور فعاليات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بأستراليا ونيوزيلاندا، وما ترتب على ذلك من تداعيات، وردات فعل من مختلف الجهات.”

وشددت الرابطة على أنها “الممثل الشرعي للصحافيين الرياضيين” في المغرب، وعلى “الجامعات الرياضية والاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية الوطنية والدولية”، أن تتعاطى، “كلها ودون استثناء، حصريا، مع الهيآت الممثلة للصحافيين الرياضيين (صحافيون ومصورون صحافيون، ومراسلون، ومتعاونون)، وضمنها على الخصوص الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، من منطلق تمثيليتها الوازنة”.

وبالنسبة لها، فإن “السوابق تؤكد، جميعها، حرص الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين على الشفافية والوضوح والمرونة في مسالة الحصول على الاعتمادات لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى؛ سواء وطنيا أو دوليا (نموذج كأس العالم بقطر: إجبارية الحصول على اعتماد من المؤسسة المعنية على سبيل الضبط والربط).”

واعتبرت “ما حدث على هامش مونديال أستراليا ونيوزيلاندا، من حصول شخصين (غريبين) عن طريق التحايل، على اعتماد لحضور فعاليات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلاندا، يعد عملا غير مقبول، وانتهاكا صريحا لأخلاقيات مهنة الصحافة، ولا علاقة للرابطة المغربية للصحافيين به من قريب أو من بعيد”.

وبعد أن أكدت على مجموعة من الثوابت لديها، شددت على ضرورة “التصدي، بكل قوة وحزم، لكل من يريد السطو على هذه الحقوق والمكاسب، أو النيل منها، أو الاعتداء عليها، بأي شكل من الأشكال؛ وترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة.”