صاحب مطعم فيتنامي يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب والقطط ولا نرحب بكم- (فيديو)

“القدس العربي”: قام صاحب مطعم في فيتنام بطرد سياح إسرائيليين من المطعم قائلا “فلسطين حرة”.

وانتشر مقطع للرجل الفيتنامي وهو يطرد السياح الإسرائيليين من المكان وقال “نرحب في مطعمنا بالبشر والكلاب والقطط ولكن لا نرحب بشعبكم.”

فيما رد عليه السائح مهددا صاحب المطعم بأنه لن يجعل أي سائح يدخل مطعمه، وأنه فخور كونه يهودي إسرائيلي لينفجر الرجل بوجهه قائلا “اذهب إلى الجحيم.”