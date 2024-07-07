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صاحب مطعم فيتنامي يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب والقطط ولا نرحب بكم- (فيديو)

7 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: قام صاحب مطعم في فيتنام بطرد سياح إسرائيليين من المطعم قائلا “فلسطين حرة”.

وانتشر مقطع للرجل الفيتنامي وهو يطرد السياح الإسرائيليين من المكان وقال “نرحب في مطعمنا بالبشر والكلاب والقطط ولكن لا نرحب بشعبكم.”

فيما رد عليه السائح مهددا صاحب المطعم بأنه لن يجعل أي سائح يدخل مطعمه، وأنه فخور كونه يهودي إسرائيلي لينفجر الرجل بوجهه قائلا “اذهب إلى الجحيم.”

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  1. يقول abuelabed.:
    يوليو 8, 2024 الساعة 9:19 ص

    عنده نخوة ورجولة و كرامة أكثر من كثير من الناس فى عالمنا العربى التى تلوم المقاومة وتقف مع الكلاب الصهاينة إخوان القردة والخنازير. لا يريد هذا التاجر أن يبيع هذا المسخ شيئا ولكن العرب وردوا البضاعة والطعام والشراب للصهاينة وحرموا إخوانهم منه. اللهم أنت شاهد على ذلك . اللهم أنزل عليهم ما يستحقوا. أمين .

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  2. يقول سعيد:
    يوليو 8, 2024 الساعة 9:45 ص

    رجل أفضل من 2 مليار من الغثاء.

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  3. يقول Moeman:
    يوليو 8, 2024 الساعة 10:21 ص

    Every mother and father will never accept what Israli did in Gazsa.

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  4. يقول Huda Alsaleh:
    يوليو 8, 2024 الساعة 11:31 ص

    Thank you

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  5. يقول عابر سبيل:
    يوليو 8, 2024 الساعة 5:21 م

    لو حصل ذلك في أي دولة عربية مطبعة لتم إغلاق المطعم وسجن صاحبه والتنكيل به واعتبار ذلك تصرف شخصي على وسائل الاعلام ..

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  6. يقول مصطفى الشنكلي:
    يوليو 8, 2024 الساعة 10:17 م

    أنت الأفضل …
    قوي ،عادل ، شجاع كبير حيث لا تخاف الظلمة ، ذو مبادئ عالية ، تنصر الحق والمضلوم …
    عسى الله ان يكتب لك صنيعك هذا في سجل أعمالك .. وأرجوه سبحانه وتعالى أيهديك وعائلتك لدين الحق ويزيدك هدى وعلما حتى تكون مع المتقين الأخيار ..
    ” إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم “

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