صاحب مطعم فيتنامي يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب والقطط ولا نرحب بكم- (فيديو)

“القدس العربي”: قام صاحب مطعم في فيتنام بطرد سياح إسرائيليين من المطعم قائلا “فلسطين حرة”.
وانتشر مقطع للرجل الفيتنامي وهو يطرد السياح الإسرائيليين من المكان وقال “نرحب في مطعمنا بالبشر والكلاب والقطط ولكن لا نرحب بشعبكم.”
فيما رد عليه السائح مهددا صاحب المطعم بأنه لن يجعل أي سائح يدخل مطعمه، وأنه فخور كونه يهودي إسرائيلي لينفجر الرجل بوجهه قائلا “اذهب إلى الجحيم.”
عنده نخوة ورجولة و كرامة أكثر من كثير من الناس فى عالمنا العربى التى تلوم المقاومة وتقف مع الكلاب الصهاينة إخوان القردة والخنازير. لا يريد هذا التاجر أن يبيع هذا المسخ شيئا ولكن العرب وردوا البضاعة والطعام والشراب للصهاينة وحرموا إخوانهم منه. اللهم أنت شاهد على ذلك . اللهم أنزل عليهم ما يستحقوا. أمين .
رجل أفضل من 2 مليار من الغثاء.
Every mother and father will never accept what Israli did in Gazsa.
Thank you
لو حصل ذلك في أي دولة عربية مطبعة لتم إغلاق المطعم وسجن صاحبه والتنكيل به واعتبار ذلك تصرف شخصي على وسائل الاعلام ..
أنت الأفضل …
قوي ،عادل ، شجاع كبير حيث لا تخاف الظلمة ، ذو مبادئ عالية ، تنصر الحق والمضلوم …
عسى الله ان يكتب لك صنيعك هذا في سجل أعمالك .. وأرجوه سبحانه وتعالى أيهديك وعائلتك لدين الحق ويزيدك هدى وعلما حتى تكون مع المتقين الأخيار ..
” إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم “