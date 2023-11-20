سوف أروي لكم حكايتين عن تجربتين عشتُ إحداهما، وأخذتني الأخرى إلى إعادة النظر في المعاني الإنسانية.
كانا رجلين؛ الأول في الأربعين، شاعر يعيش في الضجر ويرى العالم من حوله يتفكك، وكانت مشاعره وهمية، بمعنى أنها لا تعبر عن شيء ملموس، أو هكذا كنا نعتقد. كان يقول إنه شاعر الانفعالات الداخلية التي تعصف به. يومها، وكان ذلك عام 1968، لم نفهم أن صرخة ذلك الرجل كانت تعبيراً عن بدايات الخراب، فنحن نعيش الخراب منذ سنوات طويلة.
كان هذا الشاعر السيريالي أو شبه السيريالي، الذي يدعى أنسي الحاج، متمرداً ثائراً، ولكن في حدود دولة لبنان الكبير، أي في حدود أن تبقى الأمور كما هي عليه، على أن يحصل التغيير من داخلها، وكان كالعديد من الكتّاب اللبنانيين الذين خافوا على البلد من الانهيار.
ملأ الرجل الأربعيني بيروت فتنة وخيالاً وأدباً، تجاوز الأوزان والقوافي ورسم إيقاعاته اللغوية على الينابيع، وتحول إلى بطل لرواية توفيق يوسف عواد «طواحين بيروت». لكنه كان في كل أماكنه رؤيوياً وشفافاً ومحافظاً. وكنا لا نفهم كيف يستطيع شاعر أن يجمع هذه المتناقضات في شخصه إلا حين كبرنا وفهمنا أن لبنان هو موطن التناقضات.
الرجل الثاني كان في السبعين، وكان ذلك عام 2203. ولم يكن شاعراً، بل كان روائياً، لكنه كان يحب الشعر ويشارك في مناقشات بيروت الصاخبة حول الحداثة. عاش تجربة مشابهة في وسط خراب حقيقي هذه المرة. كان لبنان قد استقر في الانهيار، وبدأ يعتاد على العيش في الفقر والذل عندما انفجرت غزة واختنق الأطفال، وأعلنت غزة أن الانهيار في كل مكان.
كان هذا الرجل السبعيني لا يخاف، وعندما اعتقد أن الموت اقترب منه، فتح له ذراعيه ليستقبله بحب. لكنه فجأة، شعر بالرهبة لأن الأولاد حوله كانوا يصرخون ويبكون، كانوا في المستشفيات والبيوت يختنقون بلا أوكسجين. لم تتهدم المباني وحدها بل تهدم الناس أيضاً.
هذا ما تريده إسرائيل، تهديم الفلسطينيين كأفراد وجماعة، كي تستولي على الأرض.
هنا تبدأ الحكاية، أو يبدأ التقاطع بين حكايتيّ الرجلين:
الحكاية الأولى نجدها في قصيدة كتبها أنسي الحاج، وهي بعنوان «صاح الأولاد، يا يا». نعثر في هذه الحكاية على شخصيتين: الفتاة الصغيرة والشاعر، أغلب الظن أن الفتاة طالبة جامعية تقيم علاقة حب مع الشاعر:
«قالت الصغيرة
أنا أضع القنابل تحت أبواب الرأسماليين
لأنني شيوعية
وأنت؟»
وقالت أيضاً إنها توزع المنشورات ضد أعداء الشعب، ثم اتهمته بأنه رأسمالي رغم عينيه العميقتين، وقررت أن تتركه.
غير أن القصة لن تبدأ إلا حين قتلت الشرطة الفتاة، فيقسم الشاعر العالم إلى نصفين: الأولاد الذين ضد العالم، والعالم الذي ضد الأولاد، و»عمل خادماً ليُسرَّ الأولاد».
وفي النهاية، أشعل الرجل العميق العينين العالم الذي ضد الأولاد، ثم ألقى بنفسه في النار.
هذا ليس انتحاراً بقدر ما هو رؤيا، فالشاعر لا يدعو لكنه يرى، كأنه كان يقف يومها على شرفة لبنان، أو كأنه يقف اليوم على شرفة غزة التي تحترق.
بعيني رؤيته الشعرية رأى الشاعر إلى أين يتدحرج بنا التاريخ على الرغم من تحفظه على هذا المسار وربما رفضه لهذه التطورات.
أما الرجل السبعيني فقد أعادته القصيدة إلى حقيقة بلاده، فاستقبل ألوف الأولاد الذين قتلهم الجيش، وضمهم إلى قلبه.
كأن الرجلين كانا على موعد بعد نصف قرن من الحادثة الأولى كي يأنف المختلف في لهب مقاومة الموت.
غزة أعادت الرجل السبعيني إلى ملاعب شبابه، ورأى ما لم يستطع رؤيته في الماضي. كان الفتية والفتيات يحيطون به، وأطفال غزة يتنفسون من رئتيه. كان ملقى على سرير مستشفى في بيروت، لكن بيروت اختفت كأنها لم تكن، كأنه كان في غزة، والأطفال يحاصرونه بجمالهم، وينثرون أرواحهم من حوله.
ورأى أن العالم انقسم إلى نصفين: نصف يحترق فوق الأرض، ونصف يولد تحت الأرض، حفر لنفسه نفقاً وهبط إليهم ليعلن أن الحياة تستحق أن نموت من أجلها، وأن الموت قد يكون طريقاً إلى الحياة.
نعم سيدي ان الحياة تستحق ان نموت من احلها وان الحقيقة الواضحة والجليه انا ان الموت هو الطريق الي الحياة كيف لا وقضينا اليوم الموت في سبيل الحياة فنحن نعرف ان الموت في سبيل الحياه هي الغابة لنا من اجل الحياة الكريمة ابطالنا يضحون بالغالي والنفيس من اجل الحياة الكريمه فكلما ارتقى شهيد فهذا علامة تدل علي نصرنا لان هدفنا هو مقاومة الطغاة في فلسطين السليبة لاننا نؤمن بمفهوم الحياة الكريمة في وجه شذاذ الافاق فهنيئا لمن سطر بدمائه النصر بمواجه الظلام فالف تحيه لمن يسطرون بدمائهم الزكية طريق التحرير والنصر علي العدو
صحيح أن الموت يطل على غفلة من كل منا في أوانه، إلا أن مخاطبته شعريا على أرض الواقع تجعل منه حافزا فريدا لإبداع شعري فريد بعد ترحُّم البيلسان على أرواح من فقدناهم في الماضي في البلاد العربية الثائرة وفي هذا الآن على أرض فلسطين.. يقول شاعر الفراتين غياث المرزوق في القسم الثالث من قصيد، «مَشَاهِدُ مِنَ ٱلْجَحِيمِ ٱلْدِّمَشْقِيِّ»:
*
/… وَهَا أَنْتَ
تَكْنِزُ حُبًّا صَحِيحًا لِوَجْهِ البِلادِ
/… مَدِيدَاْ
تَمُدُّ، تَمُدُّ، جِذَاءَ المُرُوءَةِ،
مِنْكَ إِلى مِحْجَرَيْهَا،
بِزَيْتِ الفَوَانِيسِ حَتَّى
وَتَصْنَعُ حُرِّيَّةً
لَا تَحِيدُ فَتِيلاً عَنِ الضَّوْءِ
أَوْ عَنْ بَصِيصِ النُّبُـوءَةِ،
/…
– جُمَّارَةَ القَلْبِ
ضَعْ نُصْبَ عَيْنَيْكَ قَلْبِي
/… شَهِيدَاْ
***
/… فَبِالمَوْتِ،
بِالمَوْتِ، تَفْتَحُ بَابَ الحَيَــاةِ
ٱلْحَقِيقِيّ
/… بِالمَوْتِ،
بِالمَوْتِ، تَدْخُلُ فِي حَضْرةِ
ٱلْجَوْهَرِيّ
وَبِالمَوْتِ، تَكْتُبُ قِصَّةَ حُبٍّ
فَسِيحٍ
وَتَجْتَازُ، فِي «السَّرْدِ»، حَدَّ
ٱلْرِّوَائِيّ
/…
– تَجْتَازُ
كُلَّ حُدُودِ الزَّمَانِ-المَكَانِ
/… هَوًى
تَتَبَوَّأُ فِرْدَوْسَكَ المُخْمَلِيَّ
أَمِيرًا سَعِيدَاْ
***
جميل مقطع: جمارة القلب.. ضع نصب عينيك قلبي شهيدا.واضيف له: هنالك الملتقى في السماء.. نكون روحا فسيحا.
سلامتك استاذ الياس خوري رائع ما كتبت كعادة الوفاء
مرة أخرى لو سمح لنا السادة في التحرير بابداء الرأي رجعت حليمه لعادتها القديمه
هناك بالفعل امعات من مهنة عتاف لا يستطيعون التنفس بدون الإفك والتزلف وإغداق القريظ
حتى في إعجابهم بالشعر الجميل يُشتفّ شيءٌ من العَضِيهَة والحساب العسير ينتظرهم مهما عمهوا في الفرية