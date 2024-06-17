صادرات إسرائيل الدفاعية ترتفع لمستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023

القدس: ذكر تقرير حكومي اليوم الاثنين أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023، مشيرا إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات.

وأوضحت وزارة الجيش أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36 بالمئة من الصادرات، وتلتها الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11 بالمئة لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل تسعة بالمئة.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 12.5 مليار دولار في 2022، ووصلت حاليا إلى مثلي ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن صادرات الصناعات الدفاعية أصبحت أولوية رئيسية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية الاستراتيجية في شتى أنحاء العالم ودخول أسواق جديدة وإزالة الحواجز البيروقراطية والحد من العوائق التنظيمية.

وقال وزير الجيش يوآف جالانت “بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا… فإنها تواصل أيضا تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين”.

(رويترز)