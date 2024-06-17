صادرات إسرائيل الدفاعية ترتفع لمستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023

القدس: ذكر تقرير حكومي اليوم الاثنين أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار في 2023، مشيرا إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات.
وأوضحت وزارة الجيش أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36 بالمئة من الصادرات، وتلتها الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11 بالمئة لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل تسعة بالمئة.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية 12.5 مليار دولار في 2022، ووصلت حاليا إلى مثلي ما كانت عليه قبل خمس سنوات.
وأضافت الوزارة أن صادرات الصناعات الدفاعية أصبحت أولوية رئيسية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية الاستراتيجية في شتى أنحاء العالم ودخول أسواق جديدة وإزالة الحواجز البيروقراطية والحد من العوائق التنظيمية.
وقال وزير الجيش يوآف جالانت “بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا… فإنها تواصل أيضا تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين”.
(رويترز)
هناك ملاحظتان حول هذا الخبر:
اولا، التقرير يعكس الصادرات عام ٢٠٢٣، وهناك بالتأكيد عقود ابرمتها الصناعات العسكرية الصهيونية مع دول عديدة قبل اكتوبر ٢٠٢٣. لكن التقرير لا يعكس التراجع او الزيادة في الصادرات بعد اكتوبر، وهذا سيظهر نهاية العام الحالي وينشر العام القادم. توقعاتي ان الصادرات ستنخفض بشكل كبير لامرين: الاول هو ان هجوم اكتوبر كشف قصور انظمة اسرائيل الدفاعية التي طالما سوقتها على ان لا مثيل لها، وبالتالي هذه الاجهزة عجزت عن توفير الحماية للدولة المنتجة فما بالك بالمستوردة. ثانيا، انحدار سمعة الصناعات العسكرية الصهيونية وربط صورتها بالابادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي لن يكون مشجعا لبعض الدول للاستيراد من اكبر منتهك للقانون الدولي في العصر الحديث.
الامر الثاني هو ان اسرائيل لا بد انها ستواصل بيع معداتها العسكرية لبعض الاعراب باعتبارهم خراف مالية، ولا زالوا يؤمنون بقدرة اسرائيل على حماية عروشهم ولا يكترثون اصلا بموضوع القانون الدولي او حقوق الانسان.
مال الحرام يطير في الظلام والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒