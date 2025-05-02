صادرات تركيا من السلع تسجل رقما قياسيا سنويا بواقع 265 مليار دولار 

إسطنبول: أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده من السلع سجلت مستوى قياسيا بواقع 265 مليار دولار على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال بولاط خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن صادرات تركيا من السلع في أبريل ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 20.9 مليار دولار.

وأضاف: “تم تحقيق ثاني أعلى رقم على مستوى شهر أبريل”.

ولفت إلى أن صادرات تركيا على أساس سنوي خلال الـ 12 شهرًا الماضية بلغت مستوى قياسيًا في تاريخ الجمهورية بواقع 265 مليار دولار.

وأكد بولاط أن الاقتصاد التركي واصل نموه خلال الأرباع الـ 18 الماضية، متوقعا استمرار هذا المنحى الإيجابي مع إعلان معدل نمو الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 7.9 بالمئة وهو أدنى معدل مسجل في السنوات العشرين الأخيرة، وفقا لبيانات شهر مارس/آذار الماضي.

وتطرق إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، وتوقعات انخفاض التجارة العالمية، وانخفاض واردات الاتحاد الأوروبي، وانخفاض معدلات النمو في دول مثل ألمانيا وفرنسا.

من ناحية أخرى لفت إلى أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 12.9 بالمئة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 33 مليار دولار.

يشار إلى أن صادرات تركيا كانت سجلت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.

(الأناضول)