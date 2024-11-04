صادرات تركيا من منتجات التكنولوجيا نحو 100 مليار دولار

أنقرة: قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن صادرات بلاده من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية تقترب من 100 مليارات دولار.

وأوضح كاجر في تصريح للأناضول، أن صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية العام الماضي بلغت رقماً قياسياً وصلت إلى 97.3 مليار دولار.

وأضاف أن هذا الرقم وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 73.4 مليار دولار، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ برامج زيادة الصادرات”.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركي، فقد اقتربت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في القطاع الصناعي من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وبلغت صادرات تركيا من هذه المنتجات 53.1 مليار دولار في عام 2013، وإلى 60.1 مليار دولار في عام 2017، وتجاوزت 77.4 مليار دولار في عام 2021.

ووصلت إلى 88.7 مليار دولار في عام 2022. وسجلت صادرات هذه المنتجات العام الماضي 97.3 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، بلغت صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية 73.4 مليار دولار.

(الأناضول)