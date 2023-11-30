صاروخان إسرائيليان للقبة الحديدية انفجرا فوق رامية ورميش بعد تحذير من تسلّل مسيّرة

بيروت- “القدس العربي”: فيما يسود الهدوء بشكل عام في جنوب لبنان، تعرّض هذا الهدوء إلى بعض الخروقات التي نتجت عن انفجار صواريخ اعتراضية اسرائيلية أطلقتها القبة الحديدية بعد تلقّي تحذير من تسلل مسيّرة عبر الحدود الجنوبية حيث دوّت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وترافق ذلك مع سقوط قذائف اسرائيلية عند أطراف بلدتي رامية ورميش. ونقلت وكالة “رويترز” عن قوة الأمم المتحدة “أن إسرائيل ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود”. أما جيش الاحتلال فأعلن انفجار صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فوق أطراف بلدة رميش الحدودية. وقال “نجحت مقاتلاتنا في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل”.

إلى ذلك، وبموازاة تحليق مسيّرات إسرائيلية على مستوى منخفض فوق بلدات جنوبية عدة، تولى جيش الاحتلال تمشيط محيط بركة ريشا مقابل بلدة مروحين بالأسلحة المتوسطة. وبعد الظهر حلّق الطيران الحربي على مستوى مرتفع فوق عدد من المناطق وصولاً حتى كسروان في جبل لبنان.

جولة الموفد الفرنسي

ولم تغب أجواء الجنوب وكيفية تطويق أي تصعيد محتمل عن جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في يومها الثاني في بيروت حيث شدّد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في سياق تشديده على ضرورة تثبيت الهدوء ومنع تصاعد المواجهات في الجنوب، وعبّر عن اهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701 من قبل حزب الله وليس فقط ضبط قواعد الاشتباك.

والتقى لودريان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في مقر الكتلة في حارة حريك بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي من دون أن يرشح شيء رسمي عن الاجتماع الذي يعقب تخلّي باريس عن اتفاقها مع الثنائي الشيعي على المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ثم توجّه لودريان إلى سنتر ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وغادر من دون الإدلاء بتصريح، في وقت أفيد بأن اللقاء ساده توتر على خلفية طلب لودريان التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وكشف مستشار باسيل أنطوان قسطنطين “أن لودريان فاجأهم بطلب التمديد لقائد الجيش”، وقال “كان المنتظر البحث في ملف رئاسة الجمهورية، وعندها جاوبه باسيل أن ذلك مخالف للدستور والقانون ونحن اعتدنا من فرنسا احترام سيادة الدول والقانون”. وحول ما تردد عن حصول توتر، قال قسطنطين “لم يحصل إشكال بل استُقبل لودريان بحسب البروتوكول الذي تقتضيه علاقتنا مع ​فرنسا​، وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدًا، بل سبق وأعلنه باسيل مرارًا”. وأشار إلى “أن المسألة ليست شخصية مع قائد الجيش، بل مبدئية بعدم مخالفة الدستور”. ونُقل عن باسيل قوله “التيار متقاطع مع قوى نيابية حول اسم رئيس للجمهورية وهو في الوقت ذاته جاهز للحوار مع الجميع للاتفاق على مرشح آخر”.

وفي الصيفي، التقى الموفد الفرنسي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي وصف الاجتماع بأنه “إيجابي جدًا وتمت في خلاله تصفية القلوب”، متحدثًا “عن تطور نوعي في الموقف الفرنسي”، مبدياً ارتياحه “لما تم التوصل إليه لأن هدفنا الوحيد هو مصلحة لبنان”. وقال الجميّل وفي مؤتمرٍ صحافي “من الواضح اليوم أن المشكلة ليست لدى المعارضة، فكلنا مع فكرة مرشح رئاسي توافقي وقادر على جمع اللبنانيين في حين يرفض حزب الله الكلام مع الآخرين ويتمسك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطل والمخون وبين الموافق على “التوافق”، وبين من يحضر الجلسات الانتخابية النيابية وبين من يقاطعها”. واضاف “لقد أصبح واضحًا ومفهومًا من أين يأتي التعطيل، والكرة باتت في ملعب حزب الله وحلفائه ونطلب منهم ملاقاتنا إلى منتصف الطريق رئاسيًا والتعالي عن منطق التعطيل والفرض، ولا خيار اليوم إلا بمرشحين جامعين يحظون بثقة ودعم الأطراف كافة”.

وتطرّق إلى الوضع في الجنوب قائلاً “نحن في حالة حرب ونحتاج لمؤسسة عسكرية وطنية جامعة تستطيع حماية لبنان وقادرة على لعب دور مهم في تطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادة لبنان على أراضيه كافة، وأن تكون هذه المؤسسة العسكرية قوية ومستقرة وغير خاضعة للاهتزازات ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان”. وأضاف: “تطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة يبقى أولوية لدينا، فنحن بحالة حرب وجنوب لبنان يتعرّض للقصف منذ شهرين والمُلفت أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول حكومي ووزير الدفاع غائب عن السمع”، لافتاً إلى “أن مشكلة لبنان عبر التاريخ هي غياب السيادة عن أراضيه، ونسعى لضبط حدودنا وتأمين السيادة بعيدًا عن انتشار الميليشيات، لأن بغياب تطبيق القرار 1701 وعدم وجود سلاح واحد في لبنان بيد الدولة والجيش اللبناني سنبقى عرضة للحروب والدمار”.

وتابع الجميل “في ظل الفراغ الرئاسي وكل ما نعيشه من أزمة سياسية نحن نرفض تعيين قائد جيش جديد من دون رئيس للجمهورية، ونحن مع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ونتشارك هذا الموقف مع أصدقاء لبنان وأبرزهم الفرنسيون، وبالنسبة لنا قرار تأجيل تسريح قائد الجيش يمكن اتخاذه في الحكومة وعند “تسكير الأبواب” سنناقش أمر المشاركة في جلسة تشريعية في المكتب السياسي”.

وضمن لقاءات لودريان غداء عمل جمعه مع النائبين في “حركة تجدد” ميشال معوض وفؤاد مخزومي قبل أن يلتقي نواباً من التغيير هم مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق، ثم كتلة “الاعتدال الوطني”.

الخيار الثالث

وبحسب ما تسرّب من اجتماعات الموفد الفرنسي، فقد أضاء على نقاط الاهتمام وفي طليعتها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات خصوصاً مع تعاظم الاخطار الإقليمية من دون أن يدخل في الأسماء، غير أن من التقوه نقلوا عنه تفضيله الذهاب إلى خيار ثالث من خلال حوار أو تشاور بين الفرقاء المختلفين أو من خلال عقد جلسة انتخاب نيابية مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.

ولوحظ أن إعلام فريق الممانعة لم ينظر بارتياح إلى تركيز لودريان على الوضع في الجنوب، ورأى في تصريح كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل صدى لطروحات الموفد الفرنسي وخصوصاً لجهة دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتطبيق القرار 1701 وسحب العناصر المسلحة إلى ما بعد جنوب نهر الليطاني.

وفي هذا الإطار، عبّرت السفارة الأمريكية في لبنان عن استمرار قلقها من الوضع، وكتبت على حسابها عبر منصة “إكس”: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني”. وأكدت “أن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية، ويشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701عنصراً رئيسياً في هذا الجهد”. واضافت “تلعب اليونيفيل دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام”.