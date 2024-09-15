صاروخ يمني “فرط صوتي” يسقط قرب تل أبيب.. 9 إصابات أثناء الاندفاع إلى الملاجئ.. والحوثيون: إنها البداية- (فيديوهات وصور)

محطة قطار إسرائيلية تضررت بتأثير الصاروخ اليمني، 15 سبتمبر 2024- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”:

قال جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في “منطقة مفتوحة”، وذكرت أنباء أن هناك 9 إصابات أثناء الاندفاع نحو الملاجئ، إثر محاولات التصدي للصاروخ.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وأعلنت الحوثيون أنهم قصفوا هدفا عسكريا في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: “قواتنا الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة”.

وأكد أن “العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، قطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، ونجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو (الإسرائيلي) في اعتراضه والتصدي له”.

وأشار إلى أن “عوائق الجغرافيا (المسافات البعيدة) والعدوان الأمريكي البريطاني، ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن من نصرة فلسطين”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي استهدف هدفا عسكريا مهما في يافا المحتلة بتأريخ 15-09-2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس

pic.twitter.com/46V6DeeAOQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 15, 2024

صباح الخير ..#تل_أبيب تحت النار، وهذه المرة من #اليمن، سقوط صاروخ نوعي قرب مطار اللد، وتوقف لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، حديث عن فشل منظومات الاعتراض أمام الصاروخ. pic.twitter.com/zEKFBJeUib — Mohamed Alzanin (@M_Alzanin) September 15, 2024

وقال الجيش: “متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”.

فشل ذريع لأنظمة الدفاع الإسرائيلية في اكتشاف واسقاط صاروخ أطلق من الألف الكيلومترات من اليمن. صواريخ مقلاع داود وحيتس التي يكلف الصاروخ منها ملايين الدولارات فشلت في إسقاطه. pic.twitter.com/sygGh6t2Qd — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) September 15, 2024

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن اعتراض الصاروخ الذي أطلق. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وأدت محاولات اعتراض الصاروخ اليمني إلى اندلاع حريق في مصنع كبير لإنتاج الإسمنت وسط إسرائيل.

وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية، على إكس، اليوم الأحد، إن صاروخاً يمنياً وصل إلى إسرائيل بعد “فشل” 20 صاروخاً اعتراضياً في إسقاطه.

ووصف عامر الهجوم قائلاً: “إنها البداية”.

٢٠ صاروخ اعتراضي فشل في الاعتراض ، ووصل الصاروخ اليماني بتسديد الله وتوفيقه . انها البداية pic.twitter.com/BUyJsYqUZB — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) September 15, 2024

وفي يوليو تموز، أطلق الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن هجوم جوي كبير على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، ما أدى لمقتل ثلاثة على الأقل وإصابة 87.

ولاحقاً، علق رئيس حزب العمل الإسرائيلي على سقوط صاروخ من اليمن بالقول: “بدلاً من أن تغلق “حكومة الصفر الفاشلة” جبهات القتال تجرّنا إلى حرب أبدية وصراع داخلي يقودنا إلى الهاوية”.

(وكالات)