سياسة | دولي

صاروخ يمني “فرط صوتي” يسقط قرب تل أبيب.. 9 إصابات أثناء الاندفاع إلى الملاجئ.. والحوثيون: إنها البداية- (فيديوهات وصور)

15 - سبتمبر - 2024

محطة قطار إسرائيلية تضررت بتأثير الصاروخ اليمني، 15 سبتمبر 2024- ا ف ب

حجم الخط
17

لندن- “القدس العربي”:

قال جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في “منطقة مفتوحة”، وذكرت أنباء أن هناك 9 إصابات أثناء الاندفاع نحو الملاجئ، إثر محاولات التصدي للصاروخ.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وأعلنت الحوثيون أنهم قصفوا هدفا عسكريا في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: “قواتنا الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة”.
وأكد أن “العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، قطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، ونجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو (الإسرائيلي) في اعتراضه والتصدي له”.
وأشار إلى أن “عوائق الجغرافيا (المسافات البعيدة) والعدوان الأمريكي البريطاني، ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن من نصرة فلسطين”.

وقال الجيش: “متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن اعتراض الصاروخ الذي أطلق. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وأدت محاولات اعتراض الصاروخ اليمني إلى اندلاع حريق في مصنع كبير لإنتاج الإسمنت وسط إسرائيل.

وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية، على إكس، اليوم الأحد، إن صاروخاً يمنياً وصل إلى إسرائيل بعد “فشل” 20 صاروخاً اعتراضياً في إسقاطه.

ووصف عامر الهجوم قائلاً: “إنها البداية”.

وفي يوليو تموز، أطلق الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن هجوم جوي كبير على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، ما أدى لمقتل ثلاثة على الأقل وإصابة 87.

ولاحقاً، علق رئيس حزب العمل الإسرائيلي على سقوط صاروخ من اليمن بالقول: “بدلاً من أن تغلق “حكومة الصفر الفاشلة” جبهات القتال تجرّنا إلى حرب أبدية وصراع داخلي يقودنا إلى الهاوية”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ahmad:
    سبتمبر 15, 2024 الساعة 7:37 م

    حياك الله ونصرك سيدى القائد العظيم المسلم عبد الملك الحوثى وكل اتباعك المجاهدين من اهل اليمن الكرام

    رد
  2. يقول وفاء:
    سبتمبر 15, 2024 الساعة 7:44 م

    بارك الله في اهل اليمن وجيش اليمن الاحرار لا تخاف من فئران أمريكا ولأ خفافيش بريطانيا, والله اهل اليمن تاج وفخر واصل العرب.

    رد
  3. يقول rana:
    سبتمبر 15, 2024 الساعة 7:50 م

    تحيه لابطال اليمن منبع النخوه والعروبة يا اصل العرب ..اثلجتم صدورنا ..اللهم نصراً وفتحاً قريباً يا رب العالمين.

    رد
  4. يقول حسن:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 2:25 ص

    تعتيم إعلامي على الصاروخ اليمني الذي سقط قرب تل أبيب ولكن صوت الانفجار سمع في مدينة اللد.

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

الحوثيون: استشهاد مواطن جراء غارة أمريكية على منطقة رأس عيسى في الحديدة
منذ 9 ساعات
غارتان أمريكيتان على الحديدة غربي اليمن
31 - مارس - 2025
ترامب يحذر الحوثيين وإيران من أن “الآتي أعظم”
31 - مارس - 2025
اليمن: الحوثيون يستهدفون مطار “بن غوريون” و”ترومان” غداة 16 غارة أمريكية استهدفت محافظتي صنعاء وصعدة- (فيديو)
30 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية