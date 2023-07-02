صاروخ سوري مضاد للطائرات يقطع 400 كيلو متر ويسقط في جنوب إسرائيل- (صور)

غزة- “القدس العربي”:

سقط صاروخ أطلق من الأراضي السورية في منطقة النقب الفلسطينية المحتلة، بعد أن قطع مسافة 400 كيلومتر، ملاحقا طائرات حربية إسرائيلية كانت تنفذ غارات على سوريا.

وفي تفاصيل الخبر، سمع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، أصوات انفجارات ضخمة في وقت متزامن، ترددت حولها أنباء عدة، أولها تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق المناطق الفلسطينية، فيما ترددت أنباء عن إمكانية وقوع هجمات صاروخية، وأخرى كانت تربط الأصوات بإمكانية انفجار طائرة ركاب كانت تستعد للهبوط في مطار إسرائيلي بعد أن أصيبت بخلل بالغ.

وأعلن جيش الاحتلال، أن تلك الأصوات مردّها إطلاق صاروخ من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل منتصف ليل السبت الأحد.

📷 #صور | بقايا الصاروخ المضاد الذي أطلق من سوريا باتجاه طائرات الاحتلال، سقط في مدينة رهط المحتلة جنوب فلسطين. pic.twitter.com/TE3ArAFX4f — الرسالة_الإخبارية (@Alrisala94) July 2, 2023

وبحسب الناطق العسكري، فقد انفجر الصارخ في الجو، وقال إن الأمر لا زال قيد الفحص، وأشار إلى أنه لا يوجد تعليمات خاصة للقيادة الداخلية،

ومع انجلاء الليل وبزوغ شمس الأحد، أعلن مواطنون من مدينة رهط وهي أحد مدن الـ48 الموجودة في صحراء النقب، عثورهم على شظايا صاروخ.

ونقلت تقارير عبرية عن عضو بلدية رهط أحمد الهزيل، قوله: “الحديث يدور عن شظايا صاروخ سقطت في أحياء رهط، الحارة 24 و34 ومنطقتين آخريتين في موقع 5، اي الأحياء الجديدة في المدينة” دون إصابات بشرية.

وقدرت سلطات الاحتلال أنها شظايا الصاروخ السوري الذي انفجر في الجو.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء صورا قالوا إنها تعود للصاروخ السوري.

ووفق تحليلات إسرائيلية مستندة إلى مصادر عسكرية، فإن الصاروخ من صناعة روسية، وأنه انفجر في سماء النقب، دون اعتراض من أي منظومة إسرائيلية على بعد 400 كم من موقع إطلاقه.

وبحسب ما كشف، فإن الصاروخ من نوع SA-5، وهو من النوع المضاد للطائرات، وأعد لإسقاط طائرات حربية أمريكية تقصف من مسافات بعيدة.

ويتردد أن هذا النوع من الصواريخ دخل للخدمة من منتصف الستينات، وخضع للكثير من عمليات التأهيل والتطوير، ومنها تطويره ليصل مداه إلى 400 كم.

كما يحمل الصاروخ رأسا متفجرا وزنه 200 كغم، والهدف أن يدمر بشكل كامل الطائرة التي يطلق صوبها، ويمكنه الوصول لارتفاع (40 ألف قدم).

إلى ذلك، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية، بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية ليل السبت الأحد، وقالت إسرائيل إن الغارة جاءت ردا على إطلاق الصاروخ المضاد للطائرات، كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة.

وكانت سوريا أعلنت أن المنظومة الدفاعية الجوية، تصدت للضربة في طرطوس وحمص، وذكرت وكالة “سانا” أن المنظومة الدفاعية نجحت في إسقاط بعض الصواريخ.