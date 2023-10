صاروخ “فيغا” ينجح في وضع 12 قمراً اصطناعياً في المدار- (فيديو)

كورو (فرنسا): وضع الصاروخ الخفيف “فيغا” في المدار ليل الأحد الاثنين 12 قمراً اصطناعياً بعد إطلاقه بنجاح من مركز غويانا الفضائي في كورو بفرنسا، وهي ثالث وآخر عملية إطلاق أوروبية للعام 2023.

وأُطلق الصاروخ الأحد الساعة 10,36 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأهم ما حمله الصاروخ، “تيوس-2″ الذي يشكل قمراً اصطناعياً للمراقبة البصرية عالي الدقة ومن ابتكار وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء التايلاندية، و”فورموسات-7آر/تريتون” وهو قمر اصطناعي علمي مزوّد بنظام لجمع الإشارات المرتدة عن سطح البحر لتجنّب الأعاصير، من وكالة الفضاء التايوانية “تاسا”.

وانفصل القمران الاصطناعيان الرئيسيان عن الصاروخ بعد 54 دقيقة من إقلاعه، ودخلا مدارا متزامنا مع الشمس.

وبعد ساعة و43 دقيقة من إقلاع الصاروخ، وُضعت الأجهزة العشرة الأخرى الموجودة على متنه في مدار منخفض. وقال رئيس شركة “أريان سبايس” ستيفان إسرائيل “إنّها كيوبساتس: أي أقمار اصطناعية صغيرة ومتطورة جداً”.

Europe's Vega rocket is back in action tonight, launching from French Guiana at 9:36pm EDT (0136 UTC) with 12 satellites heading for polar orbit.

This is the second to last flight of the base version of Vega, while the upgraded Vega-C will be grounded until late 2024. pic.twitter.com/DRat310ig5

— Stephen Clark (@StephenClark1) October 9, 2023