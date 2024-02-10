سياسة | دولي

صاروخ من جنوب لبنان يصيب مبنى وسط مستوطنة “كريات شمونة”

منذ 20 دقيقة

من الأرشيف- مستوطنة كريات شمونة

حجم الخط
0

القدس: أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان، السبت، مبنى بشكل مباشر وسط مستوطنة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة “12” العبرية الخاصة: “بشكل مفاجئ، وبدون تفعيل صافرات الإنذار، أُطلق صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة، حيث أصاب مبنى وسط المدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات”.

ومنذ الخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة منها بين الجانبين.

والجمعة، رصد الجيش الإسرائيلي عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه “كريات شمونة” ومنطقة “إصبع الجليل” شمالي إسرائيل.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية، لأول مرة في تاريخها، لتحاكم بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل تهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. وعبد اللهيان يؤكد “أمن لبنان من أمن إيران”
9 - فبراير - 2024
سقوط 30 صاروخا في الجليل الأعلى أطلقت من جنوب لبنان
8 - فبراير - 2024
حزب الله يرد على الغارات بقصف مواقع عسكرية.. ومسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية- (فيديو)
8 - فبراير - 2024
جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط بجروح بالغة وجنديين عند الحدود مع لبنان
8 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية