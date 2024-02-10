صاروخ من جنوب لبنان يصيب مبنى وسط مستوطنة “كريات شمونة”

القدس: أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان، السبت، مبنى بشكل مباشر وسط مستوطنة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة “12” العبرية الخاصة: “بشكل مفاجئ، وبدون تفعيل صافرات الإنذار، أُطلق صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة، حيث أصاب مبنى وسط المدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات”.

ومنذ الخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة منها بين الجانبين.

والجمعة، رصد الجيش الإسرائيلي عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه “كريات شمونة” ومنطقة “إصبع الجليل” شمالي إسرائيل.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية، لأول مرة في تاريخها، لتحاكم بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

(الأناضول)