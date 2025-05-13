صاروخ يمني يوقف الملاحة في مطار «بن غوريون» للمرة الثالثة خلال أقل من عشرة أيام

صنعاء – «القدس العربي»: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن توقف حركة الملاحة مجددًا في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء اعتراض صاروخ من اليمن؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من الهدوء. ويعد هذا الاستهداف الصاروخي فرط الصوتي هو الثالث للمطار خلال أقل من عشرة أيام. وكان الحوثيون أعلنوا اعتزامهم فرض حظر على الملاحة الجوية الإسرائيلية. ونتيجة للاستهداف اليمني المتكرر للمطار، أوقفت وعلقت وأجلت شركات طيران رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، مع تحذيرات من إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ عمليات بحث ميدانية لتحديد مواقع سقوط قذائف وشظايا عقب اعتراض الصاروخ.

وأكدت القناة 12 العبرية «توقف الرحلات في مطار بن غوريون أثناء عملية اعتراض الصاروخ».

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة عدة إسرائيليين بعد هرولتهم للاختباء إثر إطلاق الصاروخ من اليمن. وأضاف أنه عمل على «تقديم إسعافات ميدانية لإسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة التدافع نحو المناطق الآمنة».

ولم يصدر بيان عن الحوثيين بشأن الصاروخ حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وجاء الهدوء الذي شهدته جبهة اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد فترة من القصف المتواصل، آخره عمليتان؛ الأولى بتاريخ السابع من مايو/ أيار، أعلن فيها الحوثيون استهداف مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وتنفيذ عملية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، تلتها عملية في التاسع من مايو استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون في يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، والأخرى استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.

وقبل ذلك، نجح صاروخ فرط صوتي يمنيّ في الرابع من مايو، في الوصول إلى محيط مطار بن غوريون، مخترقًا كافة منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية.

وكان زعيم حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، أعلن، الخميس الماضي، أنهم نفذوا خلال الأسبوع الماضي «عدة عمليات بـ 10 صواريخ وطائرات مسيّرة إلى يافا وعسقلان والنقب وأم الرشراش وحيفا المحتلة».

إسرائيل أطلقت يوم الأحد تحذيرًا للسكان في محيط ثلاثة موانئ يمنية في محافظة الحديدة غربي البلاد، قبيل قصفها، لكنها تراجعت عن القصف، بينما وقعت وسائل إعلام عديدة في خطأ نشر خبر بدء القصف، وعادت تلك الوسائل تعتذر لقرائها أو مشاهديها.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت حكومة «أنصار الله» (الحوثيون)، أمس الثلاثاء، انتهاء أعمال الصيانة في مطار صنعاء الدولي، الذي استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي.

أكد ذلك رئيس الوزراء في حكومة الحركة، أحمد الرهوي، خلال زيارته، أمس الثلاثاء، للمطار، لتفقد التجهيزات النهائية لاستعادة نشاط المطار، واستقبال الرحلات المدنية ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأوضح أن المطار أصبح جاهزًا بصورة كاملة للقيام بوظائفه المعتادة، مع استيفاء كافة مقومات الأمن والسلامة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وقال في تصريح أوردته وكالة الأنباء سبأ في نسختها التابعة للحوثيين: «رسالة الشعب اليمني للإمبريالية الصهيونية أنه مهما دمرتم من منشآت فإننا قادرون على إعادة بنائها وتعميرها بأفضل مما كانت عليه».

وأضاف أن «العدوان الصهيوني، مهما كان حجمه أو نوعه، فلن يثني اليمن عن موقفه الثابت الديني والأخلاقي تجاه الأشقاء في قطاع غرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء القطاع».

