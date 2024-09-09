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صافرات استهجان ضد ماكرون في الحفل الختامي للألعاب البارالمبية- (شاهد)

9 - سبتمبر - 2024

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باريس- “القدس العربي”:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصافرات استهجان من قِبَل جزء من الجمهور، عندما ظهر على الشاشات العملاقة لاستاد “دو فرانس” خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.

 

وتأتي هذه الصافرات في سياق سياسي معقد بشكل خاص، وبعد أيام قليلة من تعيين ميشيل بارنييه، وهو شخصية يمينية، في منصب رئيس الوزراء على الرغم من فوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهو خيار علقت عليه الطبقة السياسية على نطاق واسع.

بالنسبة لرئيس الدولة، فإن الوقت ليس مناسبا للاحتفال، بعد صيف تميز بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التشريعية، مصحوبة بتوترات قوية وتنافسات داخلية. وإذا كانت قوته تتلاشى تدريجيا، فيبدو أن الأمر نفسه ينطبق على شعبيته بين الفرنسيين.

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  1. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 9:06 ص

    لم يترك أي شيء جميل كان مع شارلي ابدوا بالصور المسيئة لنبينا وكان دوما ضد العرب والمسلمين
    في عهدته تم طرد فرنسا من كل إفريقيا فإلى مزبلة التاريخ ، ويكون عبرة لمن مس بالجزائر وشعبها

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  2. يقول لورا دانييل:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 5:38 م

    ماكرون و خليله مشيشيل أصبحا غير مرغوب فيهم ..الفرنسيون لا يطيقونهم خصوصا الشباب

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