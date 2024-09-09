صافرات استهجان ضد ماكرون في الحفل الختامي للألعاب البارالمبية- (شاهد)

باريس- “القدس العربي”:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصافرات استهجان من قِبَل جزء من الجمهور، عندما ظهر على الشاشات العملاقة لاستاد “دو فرانس” خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.

Emmanuel Macron hué au Stade de France. #Paris2024 pic.twitter.com/vB1L0vwLGL — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 8, 2024

وتأتي هذه الصافرات في سياق سياسي معقد بشكل خاص، وبعد أيام قليلة من تعيين ميشيل بارنييه، وهو شخصية يمينية، في منصب رئيس الوزراء على الرغم من فوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهو خيار علقت عليه الطبقة السياسية على نطاق واسع.

بالنسبة لرئيس الدولة، فإن الوقت ليس مناسبا للاحتفال، بعد صيف تميز بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التشريعية، مصحوبة بتوترات قوية وتنافسات داخلية. وإذا كانت قوته تتلاشى تدريجيا، فيبدو أن الأمر نفسه ينطبق على شعبيته بين الفرنسيين.