صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. وحماس تعلن إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل

تل أبيب: أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجددا صواريخ باتجاه المستعمرات و”البلدات” الإسرائيلية ليل الأحد، وانطلقت صافرات الإنذار عدة مرات في منطقة تل أبيب الكبرى.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن الهجوم عبر تلغرام. ووفقا لتقارير أولية، لم يصب أحد.

ووفقا لأرقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن أكثر من 8 آلاف صاروخ أطلقت على البلدات والقرى الإسرائيلية من قطاع غزة منذ أن اجتاحت حركة حماس المستوطنات الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيليا وأحتجاز 240 شخصا.

وبالمقابل قامت إسرائيل بقصف قطاع غزة بالطائرات الحربية والمدفعية. كما قامت بتوغلات برية داخل القطاع ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة بينهم ما لا يقل عن 4800 طفل و2550 سيدة، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

(د ب أ)