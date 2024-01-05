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صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة- (فيديوهات)

5 - يناير - 2024

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القدس: دوت صافرات الإنذار، الجمعة، في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في غلاف قطاع غزة.
وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “رصد صاروخين أطلقا على بلدة سديروت في غلاف غزة”، لكنها لم توضح ما إذا وصلا إلى عسقلان أم لا.
وذكرت أن أحد الصاروخين سقط على مبنى عام في بلدة سديروت دون وقوع إصابات بشرية، بينما لم تذكر الإذاعة تفاصيل عن الصاروخ الثاني.

ولم تشر الإذاعة إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور بشأن الحادثة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أخلى سديروت وعشرات البلدات الإسرائيلية الأخرى في غلاف غزة بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحتى صباح 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)

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  1. يقول الطاسة ضايعة:
    يناير 5, 2024 الساعة 3:06 م

    قال حسن نصر الله إن معركة طوفان الأقصى فلسطينية 100% ولكنها أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة، مشددا على أن حزبه انخرط فيها من البداية ومستمر في خوضها. أين الأفعال لماذا لم تنخرط بعد اغتيال العاروري. زعيم حزب حسن نصر الله خيب آمال الفلسطينيين وأنصارهم. تكهن البعض بأن نصر الله سيعلن أن حزب الله والجماعات الأخرى المدعومة من إيران ستعلن حربا شاملة على إسرائيل. وبدلا من ذلك، أشار زعيم حزب الله إلى أن المستوى الحالي من المشاركة سيستمر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات للتصعيد.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 3:31 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين القسام والسرايا والعرين ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إنهم لمنصورون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀

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