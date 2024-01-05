صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة- (فيديوهات)

القدس: دوت صافرات الإنذار، الجمعة، في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في غلاف قطاع غزة.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “رصد صاروخين أطلقا على بلدة سديروت في غلاف غزة”، لكنها لم توضح ما إذا وصلا إلى عسقلان أم لا.

وذكرت أن أحد الصاروخين سقط على مبنى عام في بلدة سديروت دون وقوع إصابات بشرية، بينما لم تذكر الإذاعة تفاصيل عن الصاروخ الثاني.

#SonDakika 🟢 Kudüs Tugayları: 📌 “Sderot, Niram ve çevresindeki bölgeleri füze saldırısıyla bombaladık.” pic.twitter.com/AJK9Pp1tCJ — Paramotor News (@paramotornewss) January 5, 2024

ولم تشر الإذاعة إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور بشأن الحادثة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أخلى سديروت وعشرات البلدات الإسرائيلية الأخرى في غلاف غزة بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحتى صباح 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)