صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة- (فيديو)

غلاف غزة: دوت صافرات الإنذار، السبت، في مستوطنات محاذية لقطاع غزة جراء إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، إنه للمرة الأولى منذ 4 أيام دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي “نيريم” و”عين هشلوشاه” المحاذيتين لقطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت “27 ألفا و و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)