سياسة | دولي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة- (فيديو)

3 - فبراير - 2024

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غلاف غزة: دوت صافرات الإنذار، السبت، في مستوطنات محاذية لقطاع غزة جراء إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.
وقالت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، إنه للمرة الأولى منذ 4 أيام دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي “نيريم” و”عين هشلوشاه” المحاذيتين لقطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت “27 ألفا و و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
(وكالات)

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