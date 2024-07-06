صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت ومحيطها

القدس المحتلة: دوت صافرات الإنذار، السبت، في مستوطنة سديروت، والمنطقة المحيطة بها جنوبي إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إنّّ “صافرات الإنذار دوت في سديروت ومنطقتي إيفي ونير عام، حيث يفحص الجيش إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة”.

وفي وقت سابق السبت، انفجر صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحال عوز في غلاف غزة.

في المقابل، قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في منشور عبر منصة تلغرام إنها “قصفت برشقة صاروخية مغتصبة سديروت في غلاف غزة”.

(الأناضول)