صافرات الإنذار تدوي مجدداً في تل أبيب

غزة: دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في مدينة تل أبيب، في اليوم الثاني لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صافرات الإنذار “دوت في مدينة تل أبيب للمرة الأولى منذ استئناف الحرب”.

وفي السياق، نشرت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس” مقطعاً مصوراً، عبر منصة “تلغرام”، يظهر إطلاقها رشقة صاروخية نحو تل أبيب.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Violentes salves de roquettes tirées ce soir depuis la Bande de Gaza sur Tel Aviv et sa région. 1 blessé léger. Un homme de 22 ans blessé à la tête par des débris de roquette.

Qu'advientrait-il de la population israélienne sans le Dôme de Fer? Jamais une… pic.twitter.com/frpAYM5Iiw — Jonathan Serero (@sererojonathan) December 2, 2023

وقالت الحركة، في بيان مقتضب: “كتائب القسام تقصف تل أبيب، برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

والجمعة، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، ووسط إسرائيل، وفق مصادر متعددة.

وقالت القناة “12” العبرية، إن “صفارات الإنذار دوّت في مدن ريشون لتسيون، يفنه، روحوفوت، قرب تل أبيب، وأسدود في جنوبها”.

Le Hamas a envoyé des missiles vers Tel Aviv et sa région ce soir. Les missiles ont été détruits par le système Dôme de fer.

Nous éliminerons le Hamas!!! pic.twitter.com/ULhPkLha21 — Olivier Rafowicz (@RAFOrafo) December 2, 2023

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.ومنذ انتهاء الهدنة، واستئناف الحرب الإسرائيلية، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، السبت، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 200 شهيد فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء، حتى ساعات ظهر السبت، إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)