“كتائب القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية 

لندن- “القدس العربي”: انطلقت صافرات الإنذار الإسرائيلية، الإثنين، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فيما تحيي الدولة العبرية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة “حماس”.
وقالت صحافية في وكالة فرانس برس إن صافرات الإنذار انطلقت في تل أبيب، حيث سمع أيضاً دوي صواريخ اعتراضية.
من جهتها، أعلنت “كتائـب القسـام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الإثنين، قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة (أم 90)، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة .
فيديو…أضرار في “تل أبيب” جراء استهدافها برشقة صاروخية من قبل كتائب القسام في قطاع غزة وفشل القبة الحديدية في التصدي لها pic.twitter.com/KZTLNONUVj
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2024
وقالت “القسام”، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، إن ذلك يأتي “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا”.
وكان موقع 0404 الإسرائيلي ذكر أن “صافرات الإنذار دوت في العديد من مناطق جوش دان (تل أبيب الكبرى)، نتيجة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة”.
وقالت “نجمة داود الحمراء” إن فرقها خرجت على إثر صافرات الإنذار لتفتيش الأماكن التي وردت فيها البلاغات “.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: “قبل وقت قصير، تلقت الشرطة الإسرائيلية بلاغاً عن سقوط جسم اعتراضي في منطقة مفتوحة بمنطقة مدينة حولون جنوب تل أبيب “.
(وكالات)
يالله عام كامل مر منذ إطلاق الخمسة آلاف صاروخ علي الكيان المسخ دفعة واحدة وها هي الصواريخ تنطلق من خانيونس العز الأبية سيدة العواصم ومركز الكون الجهادي المقاوم، بعد سنة كاملة بالرغم من الاجتياحات المتكررة والقتل والتدمير والتنكيل.
هذا هو اليوم النالي والرابع والعاشر.
وها هو الجسد العربي السني الرهط يتأكد موته ولا من يشيعه
وهاهي الثرثرة لا تتوقف ففي الوقت الذي يدفع الناس في قطاعنا المقاوم الثمن غاليا في خط الدفاع الأول والأخير عن أمة ال sea foam يعتقد كل من كتب كلمة فلسطين انه جاهد جهادا عظيما وأنه يجب ان يرفع على الاكتاف وان يخلد في ذكر التاريخ.
إلا تبا لكل افاك أثيم وتبا لكل ثرثار متنطع متفرج من أمة ال sea foam.
وعاشت فلسطين عربية حرة رغم انف الحاقدين الشامتين المتخاذلين من أنصاف الرجال..
وكأن جميع هذه الصواريخ فلسطينية ولبنانية بقدرة سماوية تفتش دائما عن الأرض المفتوحة كي تسقط فيها !!!
من يتصور ان المقاومة في غزة بعد عام من الحرب ضد امريكا قادرة على مثل هذا العمل البطولي ……؟