“كتائب القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية 

لندن- “القدس العربي”: انطلقت صافرات الإنذار الإسرائيلية، الإثنين، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فيما تحيي الدولة العبرية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة “حماس”.

وقالت صحافية في وكالة فرانس برس إن صافرات الإنذار انطلقت في تل أبيب، حيث سمع أيضاً دوي صواريخ اعتراضية.

من جهتها، أعلنت “كتائـب القسـام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الإثنين، قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة (أم 90)، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة .

فيديو…أضرار في “تل أبيب” جراء استهدافها برشقة صاروخية من قبل كتائب القسام في قطاع غزة وفشل القبة الحديدية في التصدي لها pic.twitter.com/KZTLNONUVj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2024

وقالت “القسام”، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، إن ذلك يأتي “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا”.

وكان موقع 0404 الإسرائيلي ذكر أن “صافرات الإنذار دوت في العديد من مناطق جوش دان (تل أبيب الكبرى)، نتيجة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة”.

وقالت “نجمة داود الحمراء” إن فرقها خرجت على إثر صافرات الإنذار لتفتيش الأماكن التي وردت فيها البلاغات “.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “قبل وقت قصير، تلقت الشرطة الإسرائيلية بلاغاً عن سقوط جسم اعتراضي في منطقة مفتوحة بمنطقة مدينة حولون جنوب تل أبيب “.

(وكالات)