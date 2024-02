صافرات الاستهجان تلاحق سبّاحة إسرائيلية في قطر- (فيديو)

الدوحة: تعرضت السباحة الإسرائيلية أناستاسيا غوربينكو، لصافرات وصيحات الاستهجان من الجماهير، بعد فوزها بالميدالية الفضية لسباق 400 متر متنوع يوم الأحد في بطولة العالم التي تقام في قطر.

وحصلت غوربينكو على الميدالية الفضية في سباق 400 متر متنوع سيدات، وأُطلقت الجماهير صيحات الاستهجان خلال المقابلة التي أعقبت السباق داخل مسبح (أسباير دوم).

Israel’s Anastasia Gorbenko just got booed during her interview after getting 2nd in the Women’s 400 IM at the Swimming World Championships in Doha pic.twitter.com/3ajYuryn63

— Kyle Sockwell (@kylesockwell) February 18, 2024