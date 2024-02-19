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صافرات الاستهجان تلاحق سبّاحة إسرائيلية في قطر- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الدوحة: تعرضت السباحة الإسرائيلية أناستاسيا غوربينكو، لصافرات وصيحات الاستهجان من الجماهير، بعد فوزها بالميدالية الفضية لسباق 400 متر متنوع يوم الأحد في بطولة العالم التي تقام في قطر.

وحصلت غوربينكو على الميدالية الفضية في سباق 400 متر متنوع سيدات، وأُطلقت الجماهير صيحات الاستهجان خلال المقابلة التي أعقبت السباق داخل مسبح (أسباير دوم).

وتواصلت صيحات الاستهجان مع خروج السباحة وخلال حفل توزيع الميداليات الذي شهد أيضا بعض التحية. وفازت البريطانية فريا كونستانس كولبيرت بالسباق.

وأثارت مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة بعض الانتقادات في وسائل الإعلام القطرية وبين مناصري القضية الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

(وكالات)

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