صافرات وصيحات استهجان ضد ماكرون خلال افتتاح مونديال الرِّغْبي- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصافرات وصيحات استهجان مدّوية، خلال الكلمة التي ألقاها، في ملعب فرنسا (ستاد دو فرانس) في افتتاح كأس العالم للرِّغْبي، في حفل تابعه الملايين في فرنسا وخارجها.

غطّت الصيحات والصافرات الكثيفة من المدرجات، خاصة على بداية الكلمة القصيرة للرئيس الفرنسي، والتي جاء فيها: “أصدقاء الرغبي، بالنسبة لنا جميعًا كشعب فرنسي، إنه لفخر كبير أن نرحب بجميع فرق كأس العالم للرغبي على أرضنا وبالطبع منتخبنا الفرنسي…”.

🏉🇫🇷 FLASH – Emmanuel #Macron a été massivement sifflé et hué au Stade de France au moment de prendre la parole à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby. (BFMTV) #RugbyWorldCup pic.twitter.com/yNVoSHCNOs — Mediavenir (@Mediavenir) September 8, 2023

صيحات وصافرات الاستهجان خلال كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت أيضاً حاضرة في مناطق المشجعين (fan-zone)، بما في ذلك في ساحة “الكونكورد” الشهيرة بباريس، وكذلك في منطقة المشجعين التي أقيمت على شاطئي البحر في إسكال بوريلي بمدينة مرسيليا.

وأثارت صحيات وصفارات الاستهجان هذه ضد الرئيس الفرنسي سيلاً من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا في صفوف الطبقة السياسية.. في المعسكر الماكروني (نسبة إلى الرئيس ماكرون) كانت ردود الفعل متحفظة، باستثناء ذلك الذي صدر عن النائب البرلماني ماتيو لوفيفر الذي رأى أن “الجماهير لا ينبغي أن تفعل ذلك”، معتبراً أن “التصفير ضد رئيس الجمهورية هو بمثابة تصفير ضد فرنسا”.

في صفوف اليمين المتطرف، غرّد النائب في البرلمان الأوروبي، جيلبير كولار، على حسابه على منصة x (تويتر سابقا) قائلاً: “ماكرون يتعرض لصافرات الاستهجان في ستاد دو فرانس وليس من قبل الحكم! بداية جديدة لبطولة كأس العالم للرِّغْبي!”.

Macron se fait siffler au Stade de France, et pas par l'arbitre ! Elle commence bien cette coupe du monde de rugby !#FRAvNZL

Src : TF1 pic.twitter.com/mrVU8daw4O — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 8, 2023

كما رأت النائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب “التّجمع الوطني“ اليميني المتطرف، ستيفاني غالزي، في صيحات وصافرات الاستهجان هذه “رمزاً” لرفض الفرنسيين للرئيس إيمانويل ماكرون وسياساته.

وفي صفوف حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، تحدث النائب البرلماني يانيك نَدَرْ عن “نهاية حقبة”، معتبرا أن صيحات وصافرات الاستهجان هذه التي تعرض لها الرئيس إيمانويل ماكرون هي “أنقى تعبير من أمة منهكة”.

أما في صفوف اليسار، فوصفت النائبة في البرلمان عن حزب “فرنسا الأبية” دانييل أوبونو ما حصل بأنه يعد “فضيحة دولية” للرئيس إيمانويل ماكرون، قائلة: صحيات وصفارات الاستهجان هذه تمثل “الروح الفرنسية التي نحبها”.

وتحدث زميلها في الحزب اليساري، أنتوان لومين عن “إذلال مباشر للرئيس ماكرون”. وقد ربطت العديد من الشخصيات السياسية اليسارية صيحات وصافرات الاستهجان هذه التي كان ماكرون عُرضة لها في ستاد دو فرانس، بإصلاح الرئيس الفرنسي المثير للجدل لنظام التقاعد واستخدام المادة 49.3 من الدستور لاعتماده دون تصويت في الجمعية الوطنية.