صافي المهاجرين لبريطانيا يسجل عددا قياسيا تجاوز 900 ألف في 2023

لندن: أظهرت بيانات رسمية أن صافي الهجرة إلى بريطانيا سجل مستوى قياسيا تجاوز 900 ألف في عام 2023، وهو أعلى بكثير من التوقعات الأولية رغم أن القواعد المشددة بشأن التأشيرات بدأت تحد من أعداد الوافدين.

وتمثل الهجرة قضية سياسية كبيرة في بريطانيا إذ يخشى الناخبون من أن الخدمات العامة المثقلة بالفعل لن تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من المهاجرين فيما تقول قطاعات مثل قطاع الرعاية الصحية إنها لا تستطيع العمل بكفاءة دون العمالة الأجنبية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بلغ 906 آلاف شخص حتى نهاية يونيو حزيران 2023، وهو أعلى من التقديرات السابقة البالغة 740 ألفا. ووصف المكتب العدد بأنه “مستوى مرتفعا غير مسبوق” منذ 2021.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الأعداد انخفضت بنسبة 20 بالمئة عن الرقم القياسي لتصل إلى 728 ألفا حتى نهاية يونيو حزيران 2024، ويرجع ذلك إلى هبوط أعداد الأشخاص الذين كانوا يرافقون حاملي تأشيرات الدراسة بعد تعديل القوانين.

وقالت حكومة حزب العمال الحالية، التي تم انتخابها في يوليو تموز، إنها ترغب في تقليل عدد المهاجرين عن طريق تدريب المواطنين المحليين لسد الفجوات في المهارات التي تحتاجها البلاد.

(رويترز)