صباحي يدعو لتغيير السلطة سلميا: مصر مكبلة بـ«كامب ديفيد» والديون

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقدت قيادات في الحركة «المدنية الديمقراطية» التي تضم عددا من أحزاب المعارضة المصرية، أداء السلطات خلال عام من العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تمارسه الأجهزة الامنية من قمع للاحتجاجات الداعمة لفلسطين واعتقالها للعشرات في قضايا دعم فلسطين، إضافة إلى مطالبتهم بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد» وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال وطرد السفير الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الحركة مساء الأحد تحت عنوان «من العبور إلى الطوفان تحديات المواجهة مع العدو الإسرائيلي» لإحياء الذكرى الـ51 انتصار الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، والذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.

وقال حمدين صباحي أمين عام المؤتمر القومي العربي والمرشح الرئاسي السابق، إن النصر في معركة العبور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، والنصر في معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عبرا عن إرادة هذه الأمة، وأنجز خطوة على طريق تحرير فلسطين.

وأضاف: تحرير فلسطين هو الغاية الكبرى لكل عربي، لكنها ستتحقق عندما تتضافر مع غايات الديمقراطية والتنمية والعدل الاجتماعي والاستقلال الوطني والتقدم الحضاري، هذا المشروع النهضوي العربي هو تحرير فلسطين.

وزاد: نحن موجودون اليوم لتحية هذه القدرة والإرادة في مواجهة عدو ليس فقط صهيونيا، هو صهيوني غربي أمريكي على وجه التحديد، أمريكا ليست داعمة للكيان الصهيوني، لكنها شريك مباشر في العدوان بالتسليح والتمويل والرعاية واتخاذ القرار.

وتابع: نحيي قدرة شعبنا العربي لم يسلم في أي لحظة، عبورنا العظيم بجيشنا العربي المصري وجيشنا العربي السوري في عام 1973، والذي جاء بعد هزيمة ساحقة في 5 يونيو/ حزيران 1967، الذي أوقف هذه الهزيمة هو الشعب وليس جمال عبد الناصر، فبعد تنحيه خرج ملايين المصريين يرددون كلمة واحدة سنحارب، هذه الإرادة هي التي صنعت حرب الاستنزاف أو حرب الألف يوم التي مهدت لانتصار في 1973.

وأضاف: نرى استبسال أسطوري في غزة، وقدرة على تحمل تقديم الثمن غير مسبوق، وغزة لم ترفع الراية البيضاء، ونرى هجوم وحشي على لبنان ولبنان لم يرفع الراية البيضاء.

وواصل: الدرس التي تقدمه غزة ولبنان، أن مهما كانت الكلفة التي يقدمها أي شعب من شهدائه أن العبرة هي الإرادة السياسية، ستضحي وتقاوم ستنتصر، لكن لا تخسر شيئا، ولكنك مستعد للاستسلام ستهزم، الهزيمة والنصر إرادة سياسية.

مؤتمر للحركة المدنية لإحياء ذكرى انتصار 6 أكتوبر و«طوفان الأقصى»

ووجه، التحية لقادة شهداء في حرب أكتوبر العدوان الإسرائيلي، منهم الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري الذي استشهد عام 1969 خلال زيارته للجبهة، والشهيد اسماعيل هنية، والرمز التاريخي أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.

وقال: بمثل هؤلاء في حياتهم واستشهادهم، تتأكد إرادة المقاومة ويتعزز اليقين في النصر.

وأكد أن الأمة العربية في صراع من أجل التحرر الوطني، وأن مصر هي قلب وقوة وضعف الأمة العربية، وإن فلسطين لن تتحرر إلا إذا عادت مصر إلى دورها لتكون هي المساهم الأكبر في هذا التحرير.

وتابع: نعيش شعور بالذنب لأننا لا نستطيع تقديم جرعة ماء أو قرص دواء لأهلنا في قطاع غزة، وهذا الشعور سيكون له آثر، لأن كل شعور بالتقصير سيترتب عليه رغبة في التكفير، وهذا إذا انفجر سيوجه بالدرجة الأولى للذين تسببوا في خذلان فلسطين ولبنان الآن وهم الحكام العرب، هذه الأمة قوتها في شعبها وضعفها في نظامها الرسمي.

ولفت إلى حديث رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يده ستطول الجميع، مؤكدا أن التهديد موجه إلى مصر، وإن مصر مهددة، وإن من منع المصريين للخروج في الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ليست فقط سطوة الأمن الغشيم الذي يفرض جبروته وطغيانه ويمنع الشعب من التعبير عن نفسه، وإنما أيضا القيد الذي فرض على مصر وكبل يديها هو معاهدة السلام، وأنه لا سبيل لتحرير مصر إلا بإسقاط كامب ديفيد.

وواصل: عندما نكون مهددين ونحن مكبلون بمعاهدة السلام، لابد من إفاقة الشعب والحكام والجيش المعني دستوريا أن يحفظ أمن هذا البلد.

منزوعة الإرادة

وتابع: نحن كُبلنا بكامب ديفيد ثم الديون، وبهما باتت مصر منزوعة الإرادة عاجزة أن تؤدي دورها الواجب في حماية امنها القومي اولا وغزة ولبنان ثانيا، لكن غدا، مصر ستكون مستهدفة، ولا ينبغي أن يأتي يوما نكون مستهدفين ونحن مكبلين، لابد من تغيير جذري في هذا البلد، ولهذا فإن الحركة المدنية الديمقراطية وكل مصري شريف يعي بمفهوم الأمن القومي، عليه دور في تغيير سلمي لهذه السلطة وسياساتها، لأنها إن بقيت فقل على مصر، السلام.

في حين، قال طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، إن خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول كانت هناك تحديات قوية أمام الشعب المصري، ولكن أمام التحديات كانت توجد صلابة وإرادة من الشعب لذلك انتصرت إرادة الشعب المصري.

وأضاف: نحن نبكي بدل الدموع دم، عندما نجد أن هناك في السجون من يتعاطفون مع القضية الفلسـطينية، وهذا من ضمن التحديات لأن الشعب أصبح خائفا من التعاطف مع القضية الفلسـطينية.

وزاد: بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول وجدنا الأطفال في المدارس قد عرفوا بالقضية الفلسطينية وآمنوا بها، وعلينا أن ندعم المقاومة على الأرض، والتحديات التي توجد لدينا بالداخل هي حريتنا داخل أوطاننا، ولكني أؤمن أننا سوف ننتصر على هذه التحديات.

كذلك، بين سيد الطوخي، رئيس حزب «الكرامة» إن الشعب المصري لم يدخل في سلام في أي يوم من الأيام مع هذ الكيان الصهيوني.

وأضاف: إننا غارقون في جمعية من الخونة، فنحن الآن تحكمنا أشكال لا تمثلنا، ونجد الآن مصر منبطحة رسميا، فمصر عظيمة ولا يجب أن تكون وسيطا بين هذا الكيان وبين المقاومة، يجب أن تحرر إرادتها، فهناك عار على الشعب العربي والشعب المصري أنه لا يمكنه أن يدعم المقاومة الآن.

«لعدو نفسه»

النائب محمد عبد العليم داوود، قال إن التشكيك في المقاومة يصب في مصلحة العدو لأن من يقوم بذلك، هو خائن قدم أجداده، لأن القاتل للجنود المصريين والقاتل لنصر الله وهنية هو نفس العدو.

وأضاف: أخطر شيء هو زرع الخوف في الشعب وفي الشباب، ووجه حديثه للأجهزة الأمنية: لماذا زرعتم الخوف في قلوب الشعب.

وتساءل عن دور الفنانين الآن تجاه المقاومة، وعن دور الجامعات، قائلا: لم أجد خروجا من طلاب الجامعات إلى الآن، إلا طلاب الأزهر.

وزاد: الصمت الذي يحدث الآن، هو جريمة في حق الشعب المصري، موجها التحية إلى المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية.

وخلال المؤتمر، أعلنت الحركة أنها ستحيي ذكرى عملية طوفان الأقصى من خلال تحديد يوم ترفرف فيه أعلام فلسطين ولبنان من جميع شرفات مصر في جميع المحافظات، وتنظيم فاعليات لتكريم المقاومة بالتناوب بين الأحزاب على مدار أسبوع محدد سواء كان التكريم من خلال إقامة الندوات أو المعارض أو اللقاءات الفنية، إضافة إلى توجيه العديد من الرسائل لمحكمة العدل الدولية بشأن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.