صباح الجزائري تثير جدلا لارتدائها نفس فستان الأميرة رجوة- (صور)

“القدس العربي”: أثارت الممثلة السورية صباح الجزائري، تفاعلا عقب ظهورها في فستان مشابه لما ارتدته مؤخرا الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وظهرت الممثلة صباح بفستان ناعم باللون الوردي، وهو نفس الفستان الذي ظهرت فيه الأميرة رجوة، خلال حضورها عقد قران طلال الصالح، نجل شقيقة ملك البلاد، الأميرة عالية الحسين، على الآنسة دانا الشيشان.

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وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع صور صباح الجزائري، حيث اعتبر البعض أنها تقلد الأميرة رجوة، فيما رأى آخرون أنها محض مصادفة.

والفستان الأنيق باللون الزهري، زينته طبعات لنباتات خضراء، وهو من ضمن تشكيلة أيقونية مصغرة قدمتها دار “باكو رابان” ضمن تشكيلة حصرية من الأزياء في متجر هارفي نيكلز في دبي، حيث تمّ تنسيق هذه الإطلالات بطريقة متقنة، لتمنح السيدة العصرية المزيد من التألق، من خلال الأقمشة اللامعة والتفاصيل الجرافيكية بألوان هادئة.