صباح بداية الشهر الثاني للحرب.. الغارات الإسرائيلية تتواصل في غزة

غزة: مع دخول الحرب يومها الأول من الشهر الثاني، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الاثنين، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، فجر اليوم الاثنين، خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل في مدينة خان يونس”.

وقالت مصادر محلية، إن “طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع المحافظة في مدنية خان يونس، ما أدى لاستشهاد ثلاثة موطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجودة عدد من المواطنين تحت الركام”.

وبالتزامن مع مدفعية الاحتلال، تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية، غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة تحديدا في مخيم الشاطئ، حيث تم استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، تم قصف منزل على الأقل في دير البلح ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت الطائرات عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ولليوم الـ31 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)