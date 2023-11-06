صباح بداية الشهر الثاني للحرب.. مواجهات واعتقالات وإصابات في الضفة

رام الله: مع دخول الحرب يومها الأول من الشهر الثاني، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن “قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي برفقة جرافة عسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت”.

وأصيب شابان بالرصاص الحي، خلال المواجهات في مدينة طوباس، وأخرى في بلدة طمون.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين 7 مواطنين من بلدة عناتا، وآخر من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت الشاب مالك خشان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته”.

وأضافت المصادر، أن “القوات اعتقلت مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، بعد أن داهمت منزله وفتشته في عناتا”.

وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في جمعية الهلال الأحمر ببيت لحم لـ”وفا”، بأن “طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة”.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب إغلاق المحلات التجارية في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن “المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، أطلقت القوات خلالها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات”.

وأضاف حمامرة أن “قوات الاحتلال اتخذت من بعض أسطح المنازل نقاط مراقبة، بعد أن استولت عليها وحولتها إلى ثكن عسكرية”.

(الأناضول)