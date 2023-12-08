صحافة إسرائيلية: مقتل نجل شقيقة وزير مجلس الحرب غادي ايزنكوت بالمعارك في غزة- (فيديو وتدوينات)

القدس: قالت صحيفة إسرائيلية محلية، الجمعة، إن نجل شقيقة الوزير في المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنكوت، قتل بالمعارك في قطاع غزة، بعد يوم واحد من مقتل نجله.

وقالت صحيفة “يوم يوم” العبرية في مدينة إيلات (جنوب) “لا يصدق: كارثة أخرى في عائلة آيزنكوت”.

وأضافت: “ابن إيلات ماؤر كوهين، الجندي في الخدمة النظامية، قُتل اليوم (الجمعة) في القتال بغزة”.

وتابعت: “كوهين، هو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال، الليلة الماضية في غزة”.

ولم يصدر إعلان أو تأكيد من الجيش الإسرائيلي عن مقتل كوهين.

لا زالت الاحزان في مستوطناتكم عامرة الاعلام العبري : قُتل اليوم ماور مئير كوهين، وهو جندي في الخدمة النظامية، خلال القتال في غزة. كوهين هو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال آيزنكوت الليلة الماضية في غزة. ماور… pic.twitter.com/veWLSc1Z0h — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 8, 2023

رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي غادي آيزنكوت، ينعى ابنه غال آيزنكوت الذي قتل الليلة الماضية في غزة. 🔻 وقبل قليل اعلن رئيس بلدية ايلات مقتل الضابط مائور كوهين ابن شقيقة غادي ايزنكوت. وقد تكتمت المصادر الصهيونية عن مقتله إلى اليوم.🪖 pic.twitter.com/v5uv4t05M7 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 8, 2023

وأكد صحافيان إسرائيليان بارزان مقتل كوهين، وصلة القرابة بينه وبين آيزنكوت.

وكتب الصحافي البارز في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت، في تغريدة على منصة إكس، “في اليوم التالي لمقتل ابنه، قُتل أيضًا ابن شقيقة آيزنكوت اليوم (الجمعة)”.

נסכם:

שני בני משפחת איזנקוט שנהרגו, כמעט באותו זמן, בעזה:

גל מאיר איזנקוט, בנם של חנה וגדי איזנקוט.

מאור מאיר כהן, בנה של שרון איזנקוט (אחותו למחצה של גדי).

ושניהם קרויים על שמו של אותו סבא מאיר, שעלה ממרוקו לציון כדי לחיות במדינה יהודית ריבונית. שניים מנכדיו נהרגו באותו יום. — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) December 8, 2023

أما المحلل الأمني البارز في صحيفة “هآرتس” يوسي ميلمان، فكتب في تغريدة على منصة إكس، “كارثة أخرى لعائلة آيزنكوت، فقد ذكرت صحيفة (يوم يوم) أن ابن إيلات (…) قُتل اليوم في القتال بغزة”.

עוד אסון המשפחת איזנקוט. לפי העתון המקומי ״יום יום״ בן אילת, מאור כהן, חייל בשירות סדיר, נהרג היום בקרבות בעזה. כהן, הוא בנה של שרון איזנקוט, אחותו של גדי איזנקוט, שבנו גל איזנקוט נהרג אמש בעזה. מאור כהן ז”ל הוא בן אילת השני שנהרג במלחמת ”חרבות ברזל” טרם פורסמו נסיבות מותו. — Yossi Melman (@yossi_melman) December 8, 2023

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت (25 عاما) نجل غادي، قتل في معركة شمالي قطاع غزة، فيما تم دفنه اليوم بمراسم عسكرية.

غادي ايزنكوت، عضو مجلس الحرب الاسرائيلي ورئيس أركان جيش العدو سابقاً، يبكي نجله. ايزنكوت الذي كان يتوعدنا بالدمار والقتل الجماعي… متباهياً بصياغته لما سماه بـ “عقيدة الضاحية”(في اشارة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وتدميرها في عدوان ٢٠٠٦) pic.twitter.com/ZxALcDY8Bs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 8, 2023

وغادي آيزنكوت، الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي الذي يقر خطط الحرب في غزة، وقيادي في حزب “الوحدة الوطنية”، الذي يترأسه الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس.

وآيزنكوت، رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بين 2015 و2019.

ومنذ فجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واشتدت حدة المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)