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صحافة إسرائيلية: مقتل نجل شقيقة وزير مجلس الحرب غادي ايزنكوت بالمعارك في غزة- (فيديو وتدوينات)

8 - ديسمبر - 2023

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القدس: قالت صحيفة إسرائيلية محلية، الجمعة، إن نجل شقيقة الوزير في المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنكوت، قتل بالمعارك في قطاع غزة، بعد يوم واحد من مقتل نجله.

وقالت صحيفة “يوم يوم” العبرية في مدينة إيلات (جنوب) “لا يصدق: كارثة أخرى في عائلة آيزنكوت”.

وأضافت: “ابن إيلات ماؤر كوهين، الجندي في الخدمة النظامية، قُتل اليوم (الجمعة) في القتال بغزة”.

وتابعت: “كوهين، هو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال، الليلة الماضية في غزة”.

ولم يصدر إعلان أو تأكيد من الجيش الإسرائيلي عن مقتل كوهين.

وأكد صحافيان إسرائيليان بارزان مقتل كوهين، وصلة القرابة بينه وبين آيزنكوت.

وكتب الصحافي البارز في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت، في تغريدة على منصة إكس، “في اليوم التالي لمقتل ابنه، قُتل أيضًا ابن شقيقة آيزنكوت اليوم (الجمعة)”.

أما المحلل الأمني البارز في صحيفة “هآرتس” يوسي ميلمان، فكتب في تغريدة على منصة إكس، “كارثة أخرى لعائلة آيزنكوت، فقد ذكرت صحيفة (يوم يوم) أن ابن إيلات (…) قُتل اليوم في القتال بغزة”.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت (25 عاما) نجل غادي، قتل في معركة شمالي قطاع غزة، فيما تم دفنه اليوم بمراسم عسكرية.

وغادي آيزنكوت، الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي الذي يقر خطط الحرب في غزة، وقيادي في حزب “الوحدة الوطنية”، الذي يترأسه الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس.

وآيزنكوت، رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بين 2015 و2019.

ومنذ فجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واشتدت حدة المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 10:08 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين في جعل بني صهيون يألمون وويتوجعون على قتلاهم لعلهم يرتدعون عن قصف المدنيين العزل في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸😔✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  2. يقول قادم من بعيد:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 2:27 ص

    اللهم المزيد و المزيد

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