سياسة | دولي | إيران

صحافية إيرانية تقول إنها تعرضت لاعتداء جنسي خلال توقيفها في طهران

منذ ساعتين

امرأة تنظر إلى شاشة تظهر فيها الصحافية الإيرانية معروفيان من غير حجاب في صورة اعتبرت تحدياً للحظر (ا ف ب)

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باريس: أعلنت صحافية إيرانية، أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني التي أثارت وفاتها إثر توقيفها احتجاجات واسعة النطاق في إيران، أنّها تعرّضت لاعتداء جنسي حين أوقفت مؤخراً، مؤكّدة أنّها مضربة عن الطعام، وذلك وفق رسالة صوتية نشرتها الأربعاء وسائل إعلام فارسية ومنظمات حقوقية.

وأوقفت السلطات الإيرانية مرات عدّة الصحافية نازيلا معروفيان (23 عامًا) منذ نشرت مقابلة مع أمجد أميني والد مهسا أميني، التي توفيت في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأدّت وفاة الشابة الكردية إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية في عموم أنحاء إيران استمرت أشهراً عدّة.

وتتّهم منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بتكثيف حملة القمع لمنع حدوث احتجاجات جديدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني.

وفي 30 آب/أغسطس، اعتُقلت معروفيان في طهران للمرة الرابعة في الأشهر الأخيرة، وفق منظمات حقوقية.

وفي رسالة صوتية نشرتْها وسائل إعلامية، مقرّاتها خارج إيران، بينها قناة “اران انترناشنل” التلفزيونية، وإذاعة “راديو فردا”، بالإضافة إلى “شبكة حقوق الإنسان في كردستان”، و”مركز حقوق الإنسان في إيران”، قالت معروفيان: “تعرضتُ لاعتداء جنسي في وضع كنت فيه في أسوأ حالاتي”.

وأضافت، في الرسالة التي سجّلتها من سجن إيفين، أنّها بدأت إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وضعها، وأوضاع سائر النساء اللواتي يتعرّضن للعنف في مراكز الشرطة والسجون.

وتابعت، في رسالتها التي بدت مسجّلة خلال مكالمة هاتفية مع عائلتها، أنّ “الإضراب هو لي ولكلّ النساء اللواتي يعشن في ظروف مزرية في إيران”.

ونشرت عائلة معروفيان صورًا تُظهر كدمات تقول الصحافية إنّها أُصيبت بها بالسجن.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت تقارير بأنه حُكم عليها بالسجن مدة عام بتهمة “نشر دعاية” ضد النظام الإسلامي في إيران.

وأوقفت معروفيان، الأسبوع الماضي، لظهورها بدون حجاب في مكان عام، و”نشرها صورها على مواقع التواصل الاجتماعي” بهذه الحال، وذلك بعدما أُطلق سراحها بكفالة قبل أسبوعين، وفق وكالة “تسنيم” للأنباء.

ومعروفيان صحافية تقيم في طهران، لكنّها متحدّرة من مدينة سقز في محافظة كردستان، مسقط رأس أميني، وأوقفت للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي المقابلة التي نشرتها مع والد مهسا أميني، اتّهم أمجد أميني السلطات بالكذب بشأن ظروف وفاة ابنته.

وكانت السلطات الإيرانية أشارت إلى أنّ أميني توفيت من جراء مشكلة صحية، لكنّ عائلتها ونشطاء قالوا إنّها تعرّضت لضربة على الرأس خلال توقيفها. ونفت طهران هذه الاتهامات.

(أ ف ب)

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