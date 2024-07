صحافية إيطالية لـ”القدس العربي”: أوقات سيئة للإعلاميين في عهد ميلوني- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

قالت الصحافية الإيطالية جوليا كورتيزي إن إيطاليا في ظل حكم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تشهد تراجعا كبيرا في حرية التعبير على غرار ما يحدث في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وقضت محكمة في ميلانو، مؤخرا، بتغريم كورتيزي بمبلغ 5 آلاف يورو بسبب منشورين على موقع “إكس” اعتُبرا “مسيئين” لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفق صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

Italy's government has a serious problem with freedom of expression and journalistic dissent. This country seems to get closer to Orbán's Hungary: these are bad times for independent Journalists and opinion leaders. Let's hope for better days ahead. We won't give up!@Reuters https://t.co/sWojOlMJz1

