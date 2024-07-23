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صحافية إيطالية لـ”القدس العربي”: أوقات سيئة للإعلاميين في عهد ميلوني- (تدوينة)

23 - يوليو - 2024

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

قالت الصحافية الإيطالية جوليا كورتيزي إن إيطاليا في ظل حكم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تشهد تراجعا كبيرا في حرية التعبير على غرار ما يحدث في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وقضت محكمة في ميلانو، مؤخرا، بتغريم كورتيزي بمبلغ 5 آلاف يورو بسبب منشورين على موقع “إكس” اعتُبرا “مسيئين” لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفق صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

وقالت كورتيزي، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “تواجه الحكومة الإيطالية مشكلة خطيرة فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة المعارضة”.

وأضافت: “يبدو أن هذا البلد يقترب من المجر في عهد أوربان: فهذه أوقات سيئة بالنسبة للصحافيين المستقلين وقادة الرأي. دعونا نأمل في أيام أفضل في المستقبل. لن نستسلم!”.

وتواجه ميلوني، التي تقود حكومة يمينية متشددة، انتقادات متواصلة حول التضييق على حرية الإعلام واستهداف الإعلاميين.

وسجل مشروع المراقبة التابع للمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام ارتفاعا كبيرا في حوادث الاعتداءات الجسدية على الإعلاميين والتدخل في المحتوى الإعلامي خلال العامين الأخيرين.

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