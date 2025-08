صحافية مقربة من ترامب تفتح النار على مبعوثه إلى سوريا: براك دبلوماسي كارثي يخدم أجندات جهادية

لندن- “القدس العربي”: شنت الصحافية الأمريكية لورا لومر، المقربة من الرئيس دونالد ترامب، هجومًا شديدًا على المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، توم براك، واصفة إياه بأنه “دبلوماسي كارثي يسهل التوسع الجهادي في الشرق الأوسط”.

وفي سلسلة تصريحات نشرتها عبر منصاتها، اعتبرت لومر أن براك، الملياردير ورجل الأعمال الذي تحوّل إلى مبعوث خاص وسفير للولايات المتحدة في تركيا، يخضع لتدقيق متزايد نتيجة ما وصفته بـ “إعطائه الأولوية للمصالح الإسلامية الأجنبية على حساب القيم الأمريكية، وتمكينه الصريح للعنف الجهادي، ما يقوّض مصداقية واشنطن في المنطقة”.

وأشارت إلى أن براك، بصفته ممولًا سياسيًا قديمًا، يفتقر إلى أي مؤهلات دبلوماسية أو أمنية تقليدية، وأن تعيينه في مناصب حساسة يثير القلق، إذ “تنحصر خبرته في استغلال العلاقات السياسية لتحقيق مكاسب مالية”، وفق تعبيرها.

وأضافت أن “ارتباطاته المالية العميقة بأنظمة أجنبية، وافتقاره إلى خبرة إقليمية يجعلانه غير مؤهل لتحديد ملامح السياسة الأمريكية في مناطق حساسة مثل سوريا”.

ورغم تبرئة براك من بعض الاتهامات في عام 2022، إلا أن مسؤولًا سابقًا في وزارة الخارجية تحدث، بشرط عدم الكشف عن هويته، فقال إن “التبرئة لم تُنقِّ اسمه، بل كشفت أسلوبه”.

وبحسب لومر، فإن براك، بصفته مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، “سعى إلى تبييض صورة الفظائع التي ارتكبتها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل هيئة تحرير الشام، من خلال إعادة تصنيفها كميليشيات قبلية “.

The vetting crisis in the Trump administration doesn’t only extend to staffers, but it also extends to US ambassadors.

Tom Barrack @USAMBTurkiye, the billionaire real estate mogul turned U.S. Special Envoy to Syria and Ambassador to Turkey, faces mounting scrutiny over his… https://t.co/L8jOfJy5iU pic.twitter.com/ygWV0nnbjn

— Laura Loomer (@LauraLoomer) August 1, 2025