صحافيون سويديون ينددون باغتيال زملائهم في غزة- (صور وفيديو)

صحافيون في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال احتجاج على اغتيال إسرائيل زملاء لهم في قطاع غزة

ستوكهولم: شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة حاشدة للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف الصحافيين الفلسطينيين.

وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان أودنبلان بدعوة من منظمات المجتمع المدني، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الصحافيين الذين قضوا في قصف إسرائيلي على غزة.

وارتدى المشاركون ملابس سوداء وحملوا تابوتاً رمزياً للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين الذين اغتالتهم إسرائيل، الأسبوع الماضي، وبينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها: “الحرية لفلسطين، لا لخطة نتنياهو وترامب”، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مبنى وزارة الخارجية السويدية.

وقالت الناشطة السويدية باربرا هاغن إن المشاركين خرجوا “للتعبير عن رفض خطة إبادة الفلسطينيين التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، مضيفة أن “إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية منذ 1948 بدعم أمريكي، وما يجري اليوم تصعيد إلى إبادة جماعية مروعة”.

وأشارت هاغن إلى “استهداف المدنيين خلال توجههم إلى مراكز الإغاثة بحثاً عن الطعام، وإطلاق النار المتعمد على الأطفال”.

(الأناضول)