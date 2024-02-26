صحافيون عراقيون يتضامنون مع نظرائهم في غزة

بغداد ـ «القدس العربي»: نظمت نقابة الصحافيين في العراق، أمس الإثنين، وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين، في مقر النقابة في العاصمة بغداد، بحضور السفير الفلسطيني، أحمد الرويضي.

نقيب الصحافيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب، مؤيد اللامي، تحدث خلال الوقفة قائلا: «نحن في العراق سنقف بقوة مع الشعب الفلسطيني والأسرة الصحافية».

وزاد: «سنذهب نحن كنقابة الصحافيين العرب إلى المحاكم العالمية المختصة، وماضون في رعاية الصحافيين هناك، وسنعمل على رعاية ومساعدة الضحايا هناك في فلسطين».

وأشار إلى أن «أكثر من 130 صحافيا سقط في حرب الكيان الصهيوني على غزة» مؤكدا أننا «نقف اليوم بقوة مع إخواننا، وإننا لو امتلكنا القدرة لذهبنا لغزة للمشاركة في نقل صور الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون». وأضاف: «نتمنى من جميع الشعوب مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الإنسانية» مؤكدا ضرورة «إحالة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني إلى المحاكم الدولية».

وأوضح أن «الاتحاد سيسهم في علاج الصحافيين الفلسطينيين الجرحى، وبناء دورهم التي هدمتها قوات الاحتلال».

وأكد أن «الشعب والحكومة والصحافيين العراقيين يقفون بقوة مع الشعب الفلسطيني، لأنه جزء أساسي من الأمة» مستذكرا التضحيات التي قدمها العراقيون منذ عام 1948 على أرض فلسطين، «حيث هناك العشرات من المقابر التي تضم رفات شهداء من الضباط والجنود العراقيين الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين».

كما قرر مجلس نقابة الصحافيين العراقيين منح الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح درع الصحافة العراقية لعام 2024.

ووفق اللامي، فإن «هذا القرار جاء تثمينا لدور وموقف الدحدوح الذي فقد أسرته على يد الاحتلال الصهيوني».

في حين، عبر الرويضي عن اعتزازه بموقف العراق الثابت، حكومة وشعبا ومرجعية وأحزابا وصحافيين، إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح خلال كلمته في الوقفة التضامنية، أن «الاحتلال اليوم يمنع المصلين من الوصول المسجد الأقصى، ويستهدف الأبرياء والصحافيين والمستشفيات والمرضى والجرحى والمساجد والمدارس».