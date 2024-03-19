سياسة | عربي | مصر

صحافيون مصريون يدعون لـ”إفطار العيش الحاف” تضامناً مع قطاع غزة

19 - مارس - 2024

 تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: دعا صحافيون مصريون لتنظيم إفطار “العيش الحاف” على سلالم مقر النقابة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وجاءت دعوة الإفطار تحت عنوان: “هنفطر عيش حاف ومياه.. من القاهرة هنا غزة”.

وتعدّ هذه الدعوة، التي يقتصر فيها الإفطار على تناول العيش الحاف، الثانية خلال شهر رمضان، حيث سبق ونظم عددٌ من الصحافيين إفطاراً مماثلاً، الثلاثاء الماضي.

وفي إفطار الثلاثاء الماضي، رفع المشاركون أرغفة الخبز، تعبيراً عن تضامنهم مع الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي، كما ردّدوا هتافات، بينها: “يا فلسطين إحنا آسفين.. إحنا كمان محتلّين”، و”عيش ومياه وفلسطين عربية”، و”افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح”.

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