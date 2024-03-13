صحافيون مصريون ينظمون إفطار “العيش الحاف” للتضامن مع القطاع المحاصر

القاهرة- “القدس العربي”: نظّمَ عددٌ من الصحافيين المصريين إفطاراً على سلالم النقابة تناولوا فيه “العيش الحاف” (الخبز)، للتعبير عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، جوعهم ومعاناتهم في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وشارك وكيل مؤسسي حزب “تيار الأمل” أحمد طنطاوي في الوقفة، وأعلن المشاركون تنظيم وقفات مشابهة، الثلاثاء من كل أسبوع.

ورفع المشاركون في الإفطار أرغفة الخبز، تعبيراً عن تضامنهم مع الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي، كما ردّدوا هتافات، بينها: “يا فلسطين إحنا آسفين.. إحنا كمان محتلّين”، و”عيش ومياه وفلسطين عربية”، و”افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح”.

مايا مرسي: نتحدث عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر، ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية، ونقطة المياه أصبحت مساعدات

الأزمة الإنسانية والحصار المفروض على القطاع كانت حاضرة في كلمة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وقالت، خلال كلمة مصر في النقاش العام للدورة الـ68 للجنة: “كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر في الوقت الذي يتزامن اجتماعنا، اليوم، مع مرور أكثر من 157 يوماً كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. نناقش المستقبل والمرأة الفلسطينية مُخيّرة في كل لحظة بين الموت أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها أو التهجيرِ القسري”.

وأضافت: “نتحدث عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر، ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية، ونقطة المياه أصبحت مساعدات”.

ودعت الأمم المتحدة للتدخل ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والعمل على الفوري والمستدام لإطلاق النار، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء أو عراقيل، وفتح كافة المعابر من جانبها، ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة، “بعد أن أصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزّل، ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن”.

وختمت حديثها عن غزة: “لا تسمحوا بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الإنسان وحقوق المرأة”.

وفي ما يتعلق بحركة المساعدات، أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، التابع للأزهر الشريف، عن دخول «قافلة رمضان» من ميناء رفح البري إلى قطاع غزة، والتي شملت 100 شاحنة كبرى مُحمَّلة بـ2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإعاشية؛ ليصبح عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة من بيت الزكاة، والصدقات حتى الآن 225 شاحنة كبرى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أغيثوا غزة

وذكر بيت الزكاة والصدقات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القافلة الخامسة انطلقت في إطار حملة «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، وفقًا لتوجيهات شيخ الأزهر أحمد الطيب، وانطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة، في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق، وذلك في ظل ما تقدمه مصر من دعمٍ متواصل ودورٍ تاريخي مشهود لدعم أشقائنا في فلسطين.

وأوضح بيت “الزكاة والصدقات” أن القافلة الخامسة تضمنت مساعدات متنوعة، على رأسها القافلة الطبية المحملة بالإمدادات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية، ولتلبية الاحتياجات الطبية الضرورية الملحة لإنقاذ المصابين وعلاج مئات الآلاف من الجرحى؛ في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية، مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات الغسيل الكلوي، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة)، شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضى، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وذلك لإتمام عمليات الإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

80 دولة

وأضاف أن القافلة الخامسة جاءت بمشاركة وفود من 80 دولة من قارات آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، حيث احتوت القافلة على كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية الجافة، بالإضافة إلى المياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر؛ وكذلك البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية، للأسر النازحة التي تركت منازلها تحت وطأة الحرب.

هتافات مصرية: “يا فلسطين إحنا آسفين.. إحنا كمان محتلّين”، و”عيش ومياه وفلسطين عربية”، و”افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح”

ولفت البيان إلى معاناة أطفال غزة من الجفاف وسوء التغذية نتيجة الوضع الحالي، مؤكدًا احتواء القافلة الخامسة على الألبان والأغذية للرضع، والعلاج للأطفال، وحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال الرضع، وكبار السن.

وتأتي شاحنات بيت الزكاة والصدقات ضمن 190 شاحنة وقود ومساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة، عبر بوابتي معبر رفح البري وكرم أبو سالم.

وأضاف المصدر أن من بين الشاحنات 6 محمّلة بالوقود وغاز للطهي خاص بالمنازل.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 14.5 ألف شاحنة، حملت أكثر من 360 ألف طن من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.