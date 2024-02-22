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صحافيو الجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية للتضامن مع زميلين محتجزين في مصر- (صور)

22 - فبراير - 2024

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة ـ”القدس العربي”:  نظم مسؤولون وصحافيون وعاملون في شبكة الجزيرة وقفة تضامنية مع زملائهم المحتجزين، وتحديداً بهاء الدين إبراهيم الصحافي بقناة الجزيرة مباشر المحتجز منذ 4 سنوات في السجون المصرية، وزميله ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر المعتقل منذ سنتين ونصف. 

وأكدت شبكة الجزيرة أن “استمرار احتجاز الزميل بهاء الدين إبراهيم، وتجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي القانونية، يعد انتهاكاً لحقوقه الدستورية، ومخالفةً للقوانين المصرية، وانتهاكاً لحقه في تقديمه لمحاكمة عادلة أو الإفراج عنه، ما يضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية الدولية، ويحملها التبعات الكاملة عن تدهور صحته”.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن “قلقها الشديد إزاء وضع بهاء الدين إبراهيم واستمرار حبسه تعسفياً، في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا لسلامته ويعرض حياته للخطر”.

وذكرت الشبكة أن السلطات المصرية مازالت كذلك تعتقل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، منذ الأول من أغسطس/ آب 2021، متجاوزاً فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. وتواصل الشبكة جهودها للإفراج عن صحافييها، بهاء الدين وربيع، بالتعاون مع الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية والجهات القضائية الدولية والإقليمية، وتطالب بالإفراج عن كل الصحافيين المعتقلين ظلما في السجون المصرية، فالصحافة ليست جريمة.

وتحدث في الوقفة الاحتجاجية سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وأيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر. 

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  1. يقول محمد علي:
    فبراير 22, 2024 الساعة 6:47 م

    السلطة المصرية لا تختلف عن قمع الكيان
    الصهيوني مع الاعلاميين ..حتى المعلقين
    المصريين على القنوات الفضائية عن غزة خبيثة لا تختلف عن طروحات الصهاينة.

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