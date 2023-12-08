صحافيو تونس يتضامنون مع نظرائهم الفلسطينيين وينددون بالجرائم الإسرائيلية ضدهم

تونس– “القدس العربي”: نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، الجمعة، “وقفة تضامنية” مع الصحافيين في فلسطين بحضور نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير فلسطين في تونس هائل الفاهوم.

وخلال الوقفة، شكك نقيب الصحافيين التونسيين بـ”مصداقية مواثيق حقوق الإنسان في العالم اليوم أمام المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”.

كما أشار إلى استشهاد عشرات الصحافيين الفلسطينيين “أمام صمت الدول التي تدّعي أنها راعية لحقوق الإنسان ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

فيما سلط نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الضوء على ما يتعرض له الصحافيون في غزة من “استهداف ممنهج بسبب نقلهم للحقيقة وإنارة الرأي العام بشأن بشاعة ما تقترفه الآلة الحربية الصهيونية من جرائم قتل وإبادة في حق الشعب الفلسطيني الباسل”.

وأشار في هذا المجال إلى أن “75 صحافيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى إصابة 140 آخرين بإصابات مختلفة وصلت إلى حد بتر أطراف العديد منهم، واستشهاد عائلات 300 صحافي”.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.