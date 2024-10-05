صحافيو غزة في مرمى الإبادة الجماعية.. إسرائيل تقتل الشاهد لطمس المشهود

غزة: رغم الحماية التي يجب أن يتمتعوا بها، لم يتوانَ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحافيين الفلسطينيين على مدار عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

ومنذ اندلاع الحرب المدعومة بشكل مطلق من أمريكا، ونتيجة للعمليات الإسرائيلية، استشهد 174 صحافيا فلسطينيا في القطاع، وأصيب أكثر من 190 آخرون، فيما دُمرت 87 مؤسسة إعلامية، بحسب إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

استشهاد العشرات

وقال إسماعيل الثوابتة، إن “الاحتلال الإسرائيلي يضع الصحافيين والإعلاميين في دائرة الاستهداف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، حيث يتعمد قتلهم وتصفيتهم”.

وكشف الثوابتة، عن أنه بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة “نتحدث اليوم عن ارتقاء 174 شهيدا من الصحافيين والإعلاميين، وإصابة 396 آخرين، على مدار عام الإبادة”.

وتابع: “كما وثقنا اعتقال إسرائيل 36 صحافيا خلال الحرب نفسها، أُفرج عن 4 منهم، بينما لا يزال 32 في السجون”.

وعن أسباب استهداف الصحافيين، أوضح أن “الاحتلال يهدف إلى ترهيبهم، وطمس الحقيقة، ومنعهم من التغطية الإعلامية لجرائمه ضد الأطفال والنساء والمدنيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية على جميع أطياف شعبنا”.

ورغم تلك الاستهدافات، أكد ثوابتة أن “الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، تمكنوا من اختراق حاجز الخوف والإرهاب، الذي حاول الاحتلال فرضه عليهم”.

وأوضح أنهم “تمكنوا من إيصال رسالة مظلومية شعبنا الفلسطيني إلى العالم، وفضح الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية، التي كان أكثرها قسوة قتل الأطفال والنساء وقصف المنازل”.

وطالب الثوابتة الاتحادات الصحافية والهيئات الإعلامية والحقوقية “بإدانة هذه الجرائم والضغط على الاحتلال لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحافيين والمدنيين”.

تحذيرات دولية

وخلال العام، حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحافية في قطاع غزة، إلا أنه واصل استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحديا بذلك التحذيرات الدولية.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول المنقضي، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الصحافيين ومؤسسات الإعلام الدولية لدعم زملائهم في غزة.

كما دعا لازاريني، في منشور على منصة “إكس”، الصحافيين إلى “الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول طواقم الصحافة إلى قطاع غزة، لتنقل المعاناة فيه بحُرية”.

وأعرب المفوض العامّ لوكالة غوث، عن إعجابه بالصحافيين الفلسطينيين، وتقديره لهم، مشيرا إلى أنهم “يواصلون حمل الشعلة، رغم مقتل العديد منهم”.

ويواجه صحافيو غزة، الموت البطيء كغيرهم من الفلسطينيين في القطاع، حيث تعرضوا للنزوح، والجوع، ونقص الدواء والماء والطعام والمأوى، إضافة إلى انقطاع الإنترنت الذي يؤثر على قدرتهم على نقل صورهم وتقاريرهم.

ألم ومعاناة

في كل مرة يحاول المصور الصحافي الفلسطيني محمد الزعانين (43 عام)، التقاط صورة لانتهاكات إسرائيل في غزة، يخشى أنه قد يكون مكان الضحية في المرة القادمة.

وقال الزعانين: “نحن في جنوب القطاع بعد نزوحنا من مدينة غزة (شمال)، أعاني كأي مواطن من معاناة النزوح القسري، لكن عملنا رسالة وطنية يجب أن نوصلها للعالم”.

وأضاف: “تعرضت للإصابة في يوليو (تموز) الماضي، وتعافيت، وما زلت لا أستطيع ممارسة عملي كمصور لنقل صورة الأوضاع وآلام شعبنا في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن “الحياة في غزة صعبة، فنحن نعيش حرب إبادة، وقد واجهنا معاناة لم يرها أي صحافي في العالم”، موضحا: “يوميا، نسمع عن إصابة أو مقتل صحافي، ما يسبب شعورا سيئا”.

وأكد أن “الاحتلال لا يفرّق بين صحافي وطبيب ورجل دفاع مدني، فالكل مستهدف في غزة”، معربا عن أمله أن “تنتهي حرب الإبادة، ويعود مع أسرته إلى مدينة غزة، وينتهي من معاناة النزوح وآلام الحرب”.

حماية مفقودة

ولا يختلف عن أوضاع زملائه، حال الصحافي غازي العالول، الذي يصر على مواصلة عمله رغم معاناته النزوح، وفقد العديد من أفراد عائلته، خلال الحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة.

وخلال حديث العالول، استنكر أن يكون “الصحافي في كل العالم محمي، لكن في قطاع غزة يتعرض لاستهدافات مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال: “مسؤوليتنا هي تغطية الأحداث ونقل صورة قضيتنا ومناصرة الإنسان الفلسطيني الذي يعاني”، مستدركا: “لم نأخذ يوما واحدا من الراحة على مدار عام، بسبب استمرار العمليات العسكرية”.

وعن موازنته بين واجبه الصحافي ودوره كرب أسرة، أجاب العالول: “تقع مسؤولية كبيرة عليّ، لا يمكنني أن صف مدى صعوبة عملي كوني زوجا وأبا لطفلين”.

وأوضح أنه يقضي جزءا من وقته مع عائلته في المخيمات ليطمئنهم، ثم يتركهم ولا يعرف هل سيعود إليهم مجددا، متوجها لأماكن الاستهداف لتغطية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

(الأناضول)