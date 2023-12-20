صحافي إسرائيلي: كان على الجيش قتل 100 ألف فلسطيني بغزة في 7 أكتوبر- (فيديو)

القدس: اعتبر صحافي إسرائيلي أنه كان ينبغي على الجيش قتل 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالضربة الأولى من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال محلل الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية تسفيكا يحزقيلي، في مقطع مصور متداول لم يحدد تاريخه: “وفق رأيي كان بإمكان الجيش الإسرائيلي تسديد ضربة أكثر إيلاما بقتل 100 ألف شخص في البداية”.

وأضاف: “يوجد رجال حماس، يوجد 20 ألفاً من رجال حماس”.

وتابع: “لا أدري من المشارك أو غير المشارك في الحرب، ومن الأبرياء”.

"كان يجب قتل 100 ألف فلسطيني في #غزة مع بداية الحرب".. تصريحات صادمة لصحفي إسرائيلي #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/460ED4L61C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2023

وعندها توجه له أحد الصحافيين في الاستديو بالسؤال: “هل فعلا تريد قتل 100 ألف فلسطيني؟”، ردّ يحزقيلي بالقول: “لقد قتلوا لنا 1400 شخص، لقد كان علينا تسديد ضربة قاسية على غزة مثل معركة الرصاص المصبوب (في إشارة إلى حرب عام 2008 عندما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متزامنة شملت العديد من المواقع والمباني في القطاع من بينها موقع للشرطة أثناء حفل تخريج فوج جديد)”.

ثم سأله الصحافي رفيف دروكر، المحلل بذات القناة: “لكن هل تريد قتل 100 ألف؟ هل تعلم عم تتحدث؟”.

فرد عليه يحزقيلي: “أنا أؤمن بهذا وليس أنت، لقد قاموا بقتل 1400 شخص وكان يمكنك الخروج إلى حملة عسكرية”.

وأضاف: “أنت تعلم، لا أدري كم سنصل في النهاية بأعداد القتلى، لقد كان عليك منذ البداية الوصول إلى هذا الرقم”، في إشارة إلى دعوته لقتل 100 ألف في غزة.

وتابع الصحافي الإسرائيلي: “وبعد ذلك تذهب إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ولكن كان علينا تسديد ضربة عسكرية أقوى مما نراه اليوم”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19667 قتيلا و52586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)